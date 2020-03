“M’illumino di meno”, a Battipaglia l’evento dei Giovani Soci Kairòs

“M’illumino di meno”, domani, i Giovani Soci Kairòs piantumeranno un corridoio delle api in via Brodolini

In occasione della giornata internazionale del risparmio energetico “M’illumino di meno”, ideata da Rai Radio 2 e dal programma “Caterpillar”, i Giovani Soci Kairòs, in collaborazione con Banca Campania Centro, Legambiente Battipaglia – Bellizzi, Croce Rossa Battipaglia e la comunità Sikh presente sul suolo battipagliese, pianteranno più di duecento arbusti tra lavanda, rosmarino e camedrio femmina sulla zona industriale di Battipaglia, in via Brodolini (di fronte al centro Majestic) e vicino il tempio Sikh.

Si tratta di arbusti utilissimi per l’ecosistema che daranno vita ad un vero e proprio corridoio delle api.

L’edizione 2020 di “M’illumino di meno” invita a piantare un albero, un gesto che i Giovani Soci hanno reso concreto collaborando all’iniziativa “Mille alberi per Battipaglia” di Legambiente.

Nel mese di febbraio, infatti, sono stati piantati centocinque alberi vicino le parrocchie di sant’Antonio di Padova e san Gregorio VII, entrambe di Battipaglia. Un momento di condivisione importante con le comunità che si rinnoverà venerdì prossimo. Il corridoio delle api verrà infatti curato in futuro dalla comunità Sikh. Nei prossimi mesi, poi, verranno piantati altri corridoi in altre zone del nostro territorio.

Un segnale forte e che conferma l’attenzione di Banca Campania Centro verso la tematica ambientale e verso l’integrazione delle comunità straniere presenti sul nostro territorio. La cooperativa di credito da anni contribuisce infatti a questo processo integrativo con il proprio Ufficio Migranti con l’associazione “Il Mondo a Colori”.

L’appuntamento è, dunque, per venerdì mattina alle ore 9:30. I Giovani Soci che vogliono partecipare all’evento possono prenotarsi in Area Soci al numero 0828302608