Miglior pasticcere: eliminazione del tempo di distorsione (video)

Per la seconda settimana di gare si è finalmente conclusa la nuova promozione per 14 pasticceri dilettanti che concorreranno alla prima arena azzurra della stagione. La giuria ha suggerito ai candidati il ​​tema dell’orto gourmet. Cirillo Lignac Ai candidati è stato chiesto di trasformare le pere in un dessert eccezionale. dalla sua parte, merkut Ha fatto bene nel suo primo evento tecnico della stagione. Hanno dovuto fare un file Ver ver. Questa è una torta dal ricettario di Claude Monet.

Nell’ultima prova, i candidati hanno dovuto trasformare il loro giardino segreto in una torta davanti al pasticcere Destino io bramo.

Dopo aver cercato di impressionare i giudici, il verdetto è stato tramandato ai pasticceri in erba… Dopo i meravigliosi dolci, è stato Manon a conquistare il grembiule azzurro. “È molto elegante avere il tuo primo grembiule per l’undicesima stagione. Mi sta bene pelle“, Ho reagito.

Franklin è stato quello che non ha brillato questa settimana. Ufficialmente, è stato eliminato dalla competizione. “lui è Ovviamente sono un po’ deluso. Mi è piaciuto molto questo intero team di pasticceri. Sono così felice per loro che possono andare avantil’uomo ha licenziato.

Ma l’evoluzione della concorrenza…Franklin Ho pensato di lasciare la competizione alla fine della settimana speciale “Gourmet Garden”, ma non era proprio così. Quest’anno, per la prima volta nella storia dei migliori su di mewaferMary ha spiegato che c’era una gara segreta”. portolano. “La scorsa settimana, in assoluta segretezza, Wiggins e Karen una sfida. È il vincitore di questo primo duello a cui vai Confronto“, Il presentatore ha continuato.

Se Franklin vince questa resa dei conti, a sua volta sfiderà i nuovi eliminati la prossima settimana. “Bene, il miglior pasticcere ContinuaPer il candidato…

“Questa è un’ottima notizia. Mi sento rinfrescato“, Pubblicazione.

dopo la faccia WigginsFranklin ha vinto l’evento. Continua la sua avventura nella cucina segreta…