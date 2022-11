Miglior pasticcere: Adelina e Benjamin parlano della reazione di Mary Portolano alla loro relazione

“Abbiamo visto che è più della nostra forza”, aggiunge Adelina, della sua voglia di aspettare tante offerte. Alla domanda sull’accoppiamento durante le riprese, i due candidati hanno spiegato: “Ci siamo resi conto che stavamo facendo qualcosa di un po’ eccitante perché non stavamo più suonando per una persona, ma per due”. La competizione per la gilda è stata risolta…

L’osservatrice, conduttrice dello spettacolo Marie Portolano ha fiutato bene le cose: “Tra loro una cosa certa” ha detto agli altri candidati ed è venuta a parlarci e ci ha detto che era visibile ed era in natura – e poi ci ha detto che era “molto carino” per informare i due innamorati.

Abbiamo appena creato la nostra attività di freelance chiamata Ben et Adé

Le joint venture sono già in corso: “Abbiamo appena creato la nostra azienda chiamata Ben e Adé” i cui prodotti saranno disponibili entro gennaio: “Stiamo organizzando dei workshop e poi faremo delle scatole di pasticceria. Dopodiché, siamo fortunati perché abbiamo stato contattato da un ristoratore per preparare una carta dei dolci natalizi La sua nascita, creeremo team building nelle aziende.” Un rapporto affiatato che sicuramente piacerà agli appassionati con le proprie ricette.