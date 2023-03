Micologo contaminato da un fungo parassita delle piante: la prima preoccupazione della comunità scientifica

Uno scenario degno della serie The Last of Us.. Per la prima volta al mondo in India, un uomo di 60 anni è stato infettato da un fungo parassita delle piante. La sua storia è stata appena pubblicata su Case Reports of Medicinal Mycology ed è di grande interesse per la comunità scientifica.

Questo è il primo nel mondo scientifico e medico. Un uomo indiano di 61 anni è stato infettato da un fungo vegetale. Molto esausto, avendo difficoltà a deglutire e tossire, il micologo delle piante consultò prima il suo medico e fece una radiografia del torace. Le analisi non hanno rivelato nulla, quindi ha deciso di fare una scansione della pressione sanguigna (scanner), che gli ha rivelato un ascesso nella trachea. La prima volta che un fungo vegetale infetta una persona Numerosi test sono stati eseguiti sul pus ma non hanno rivelato la presenza di batteri. Tuttavia, i medici hanno notato un fungo nel pus. Coltivato in una capsula di Petri ma impossibile da identificare, la presenza fungina è stata inviata a un laboratorio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che ha dato il risultato: Chondrostereum purpureum, un fungo che causa la malattia della foglia d’argento. È noto che il fungo killer delle piante infetta piante e alberi disperdendo le sue spore nell’aria. Tuttavia, nessuno può prevedere che questo fungo sia in grado di infettare una persona. Almeno fino ad oggi. Un uomo con un sistema immunitario sano “L’esposizione ripetuta al materiale in decomposizione può essere la causa di questa rara infezione”, ha spiegato la rivista medica Mycology Case Reports, che ha dato la notizia due anni fa. Anche se fosse sano, il lavoro di micologo del sessuologo potrebbe poi spiegare la sua contaminazione con un fungo fitopatogeno parassita. READ Questa è la situazione epidemiologica vicino a te il giorno dopo il Codeco e la vigilia di Natale Sebbene le infezioni fungine siano possibili e frequenti nelle persone immunocompromesse, la temperatura corporea del corpo umano è spesso troppo alta perché i funghi, come il Chondrostereum purpureum, possano prosperare lì. Cresce la preoccupazione tra gli scienziati L’uomo è stato curato per 60 giorni con un antimicotico e il suo pus è stato drenato, e alla fine si è ripreso. Oggi, due anni dopo, non mostra più alcun sintomo di infezione. I medici hanno spiegato che se non fosse stato curato in tempo, il micologo sarebbe potuto morire per soffocamento. Questa condizione è di grande preoccupazione per la comunità scientifica. L’infezione di quest’uomo con un fungo vegetale ha mostrato una vera evoluzione delle infezioni “tra i regni”. Secondo gli autori dell’articolo, si tratta di una scoperta preoccupante che ha “implicazioni significative per l’insorgenza di malattie infettive”. Secondo loro, questo tipo di infezione potrebbe moltiplicarsi nei prossimi anni a causa del riscaldamento globale. Ciò che ha causato sudori freddi per i fan della serie.

