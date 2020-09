Dal 23 settembre al 9 ottobre i medici dell’AslSalerno scendono in piazza con la prevenzione GRATUITA



Dalle ore 9:00 alle 18:00 nelle varie piazze della provincia di Salerno, a bordo dell’ambulatorio mobile si potrà:



– effettuare un pap-test: per le donne dai 25 ai 64 anni.

– prenotare gratuitamente la mammografia: per le donne dai 50 ai 69 anni.

– essere informato sul colon retto: per gli uomini e donne dai 50 ai 74 anni



Tutte le prestazioni saranno effettuate nel rispetto del norme anti-covid. Per informazioni è possibile consultare il sito dell’Asl Salerno.