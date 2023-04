“Mi stava incasinando il cervello… ma ho deciso di sostenerlo correndo una maratona in suo onore”

Danielle Epstein, 32 anni, aveva appena comprato una casa con la sua compagna Jilly Friesen a Londra l’anno scorso quando la coppia ha appreso la cattiva notizia: Jilly soffriva di un raro tumore al cervello anche se aveva solo 37 anni. Seguì un trattamento lungo e molto doloroso. Nelle sue colonne del Daily Mail, Danielle spiega che la sua salute mentale è stata messa a dura prova durante questo periodo difficile. Così ho lasciato Jill.

Mentre la sua compagna ha dovuto sottoporsi a operazioni, radioterapia e chemioterapia, Danielle ha iniziato ad avere attacchi di panico. La sua salute mentale è completamente peggiorata. Il trentenne ha deciso di trasferirsi in Thailandia, pur mantenendo la sua amicizia con Gilly. "Mi sentivo una persona orribile, lasciare qualcuno perché aveva il cancro, ma danneggiava la mia salute mentale e non aiutava la mia generazione", dice Danielle.

Brit dice che la diagnosi ha sconvolto le loro vite di coppia. “Eravamo su un certo percorso verso un certo futuro e un giorno sapevamo che non avrebbe più funzionato in quel modo. Ero così ansiosa e devastata che non riuscivo a dormire o mangiare”, spiega Danielle. “Stavo avendo attacchi di panico e prendendo così tanti farmaci per far fronte che non riuscivo a tenere il passo”, aggiunge.

"Sapevo che dovevo fare qualcosa." Ed è così che Danielle ha capito che doveva separarsi da Gilly. Si è trasferita in Thailandia con suo padre ma ha deciso di restare in contatto con Gilly. "Mi sentivo così impotente guardando tutto svolgersi, quindi sapevo che dovevo fare qualcosa", dice Danielle, che ha deciso di correre la maratona di Londra per il suo ex fidanzato. "Non sono un corridore, ma la mia generazione ha già corso maratone, quindi ho pensato che sarebbe stata una sfida per me e un bel tributo", dice il trentenne.

Danielle dice che l’allenamento è stato “duro fisicamente e mentalmente”. “Ma ho il motivo migliore: se la mia generazione riesce a superare tutto questo, posso correre una maratona”, aggiunge Danielle. Vorrebbe anche che la maratona le permettesse di raccogliere fondi per aiutare con la ricerca sul cancro al cervello. “Il Regno Unito non è un paese in via di sviluppo, dobbiamo essere innovativi scientificamente, ma i trattamenti non sono cambiati da decenni e sembriamo essere in ritardo rispetto ad altri paesi e ai progressi che hanno fatto”, si lamenta Danielle. Da parte sua, Jilly sostiene pienamente Danielle nella sua sfida: “Sarò lì al D-Day a fare il tifo per Danielle. Quando eravamo insieme e lei aveva molte lamentele “, dice Gilly, che tuttavia afferma di aver” rispetta la sua disciplina e perseveranza.