‘Mi ha lasciato con così tanti problemi che non è riuscito’: Leticia Hallyday racconta il dolore dopo la straziante eredità di Johnny Hallyday

Di fronte a questa ondata di strazianti lotte legali, Leticia Halliday ha dovuto fare i conti con lei. È tornata su questo calvario in un’intervista con RTL France. “Sicuramente sapeva che ero forte per arrivarci, ma mi ha lasciato con tanti problemi che lui, per mancanza di coraggio, non è riuscito a risolvere. dichiarare. Ma era lui, non potevamo cambiarlo. Lo perdono oggi “, Vedendo i suoi rapporti con la famiglia Halliday diventare sempre più tesi, spiega Leticia Hallyday, questo ha esacerbato il conflitto tra di loro. “L’unica persona che può sedare questo malcontento è Johnny, lei crede. Perché se n’è andato e non ha sistemato alcune cose … “

Sebbene le soluzioni siano state trovate, Leticia Halliday ha detto che c’è ancora molta strada da fare prima di una relazione pacifica.

Deplora anche l’abbandono delle sue due figlie durante questo conflitto, che sono state “lasciate in lutto”. La vedova racconta il tremendo dolore che ha sopportato:Eravamo tutti e tre in questo lutto e non era rimasto nessuno. Quando non viviamo così, è questo che fa male.

Leticia Halliday concluderebbe con grande gentilezza: “Non posso risolvere i problemi che Johnny si è lasciato alle spalle. Non c’è più, e ovviamente mi assumo la responsabilità per lui perché mi sono sempre fatta carico di tutto per lui. Questa è la mia vita, il mio destino. È l’uomo che ho amato e che amerò per tutta la vita, con le sue debolezze ei suoi difetti.