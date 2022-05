MGS 4 su PlayStation al posto di Xbox: scegliere Hideo Kojima invece di un accordo con Sony | Xbox Uno

Il franchise di Metal Gear Solid è uno dei più influenti nella storia dei videogiochi e ha saputo attraversare gli anni da una modalità avventura 2D a un vasto mondo aperto. Metal Gear Solid V. La licenza segreta creata da Hideo Kojima è stata storicamente associata a Sony, ma oggi sono emerse informazioni su Metal Gear Solid 4, rilasciato nel 2008 in esclusiva per PS3.

Hideo Kojima è responsabile dell’annullamento del porting di MGS IV su Xbox 360

Informazioni tratte dal libro “La storia assoluta dei videogiochi, volume due” È stato rilasciato il 24 agosto 2021 e scritto da Stephen L. Kent. In questo libro, l’autore intervista Ryan Peyton, un ex sviluppatore di Kojima Productions, e ha detto in particolare:

“La convinzione del settore era che la Sony dovesse ottenere un accordo esclusivo per il gioco. Ciò non è accaduto. Se Kojima avesse scelto di spostare il gioco su Xbox 360, i suoi capi sarebbero stati sicuramente d’accordo con la sua decisione, ma non lo era. pronto a fare il salto”.

Scopriamo così che Hideo Kojima non ha firmato alcun accordo di esclusiva con Sony, il che mette in discussione la responsabilità per la mancanza di una versione Xbox 360. Secondo Patton, i capi di Kojima presso Konami accetterebbero senza dubbio la scelta di un porting su Microsoft consolle. Ma perché Kojima dovrebbe rifiutare questo?

secondo Tema Restera Dopo che questa storia si svolge di nuovo, dobbiamo immergerci di nuovo articolo di Eurogamer Datato maggio 2013. Infine, Hideo Kojima si è espresso dicendo che per lui era impossibile pensare a un’uscita su Xbox 360 a causa delle dimensioni del disco. Secondo lui, un disco BluRay per PS3 equivale a 7 DVD su una console Microsoft. È difficile sapere se questa affermazione sia l’unico motivo di questa scelta. Ad ogni modo, sappiamo che questa decisione è stata presa dallo stesso Hideo Kojima e che nessun accordo con Sony lo ha costretto a farlo.

Da allora, siamo ancora stati in grado di tenere d’occhio l’uscita di Metal Gear Solid V, Metal Gear Rising: Revengeance e Attrezzatura per la raccolta di metallo solido HD (Compilazione di Metal Gear Solid 2 e Metal Gear Solid 3: Snake Eater) su console Microsoft. Resta da vedere cosa accadrà ai progetti futuri di Kojima attorno a questa leggendaria licenza.