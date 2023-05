MGS 3, Alan Wake 2, Spider-Man 2: tutte le pubblicità di Playstation Showcase

Lo stava aspettando con impazienza, eccolo qui. Sony ha tenuto il proprio Playstation Showcase ora il 24 maggio, con molti annunci sul programma relativo ai giochi futuri per PS5, ma anche per il visore PS VR2.

Sony ha dato il via alla sua conferenza con il gioco Playstation Studio sviluppato da Haven. Fairgames, questo il suo nome, sembra portarci in un mondo futuristico senza essere troppo lontano da noi. Una combinazione di Payday e Watch Dogs, il titolo offrirà diversi tipi di rapine che abbracciano diverse divisioni. I livelli possono portare molta verticalità.

Infernali 2

Con un sequel, Sony ha continuato il suo successo, l’apprezzatissima Helldivers Conference, pubblicata nel 2015. Ambientato in un universo futuristico che osa essere divertente, se non da cartone animato, ArrowHead ci invita a coinvolgere gli Helldivers e proteggere la libertà e la pace della galassia contro un’invasione aliena. Helldivers 2 può essere giocato da un massimo di quattro persone, su pianeti tutti diversi in termini di biotopi con attrezzature futuristiche, e non ha ancora una data di uscita nota.

Data di uscita di Immortals of Aveum

Svelato un mese fa, Immortals of Aveum descrive ulteriormente il gameplay e la data di uscita. In questo universo fantastico, con gli Immortali di Aveum. In questo FPS pubblicato da EA Originals e previsto per il 20 luglio 2023, avremo a che fare con ogni tipo di creatura misteriosa.

Moto e gameplay di Ghostrunner 2

Non ce lo saremmo mai aspettati, ma Sony ha appena rivelato il seguito dell’ottimo Ghostrunner, questo gioco di parkour free-to-play ispirato a Mirror’s Edge ma ambientato in un mondo più oscuro e futuristico. La spada è ancora nel gioco, ma è anche una motocicletta, per un gameplay più veloce di prima. Ghostrunner 2, in uscita quest’anno, sembra molto promettente se seguirà le orme del suo predecessore.

Lama fantasma 0

In Sekiro sviluppato da S-Game, veniamo trasportati indietro in un mondo giapponese, ma con un gameplay più teso e ritmato, ma anche verticale e introduciamo il parkour. S-Game dell’universo giapponese. Questa sarà un’esclusiva PS5.

spada di mare

La spada del mare segna il grande ritorno dei creatori di Abzu e un altro viaggio. Il titolo ci porterà in un’avventura idilliaca su un pianeta deserto con molte creature affascinanti e magiche. Sword of the Sea in ogni caso ricorda una varietà di giochi dello studio di culto.

Principio di Thallos 2

Il sequel di The Thalos Principle, previsto per il 2023, ci presenterà molti misteri da risolvere a partire dalla fine dell’anno. Giochi nei panni di un’intelligenza artificiale antropomorfa che vaga per un pianeta deserto.

Neve

Sulla Neva interpreti una giovane donna che, con i suoi due lupi, incontra creature ombra in un paesaggio innevato. Nessun gioco è stato inviato, a parte la finestra di rilascio, che è il 2024.

Cat’s Quest: Pirati del Puribean

Il franchise di Cat Quest accoglierà un nuovo bambino nel 2024, con Pirates of the Purribean, previsto per PS4 e PS5. L’universo e il gameplay sembrano gli stessi, con un gattino giallo e una sfera blu in paesaggi molto carini e colorati.

Foomstar

Quindi, non ce lo aspettavamo. Una sorta di Splatoon in una New York super illuminata con le pistole che sporgono… Schiuma, ecco cosa offre Square Enix con Foamstars. Se il tono è sufficiente a lasciare a bocca aperta, il titolo potrebbe essere una vera sorpresa se il gameplay offerto è fedele al risultato finale. Lui segue…

Metal Gear Delta Solid: Mangiatore di serpenti

È Arlesiano da PS5. Non abbiamo osato parlarne, ma tutti lo sognavano. Durante questo show su Playstation, Konami ha svelato la più grande anticipazione dello show da oltre un’ora: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, il remake di MGS3. Onestamente, non avevamo molto da mangiare a parte questo trailer ufficiale, ma è stato sufficiente per farci venire l’acquolina in bocca. Non è stata menzionata alcuna data di uscita, ma il titolo uscirà effettivamente su PS5. tranne ? Solo il futuro lo dirà

Metal Gear Solid: Master Collection vol. 1

Oltre all’attesissimo MGS Delta, Konami ha svelato, in esclusiva per PS5, una raccolta con i tre giochi originali. Questo è il volume 1, quindi presumibilmente ci sarà un altro volume, e sarà rilasciato nell’autunno del 2023, forse prima di MGS Delta.

Torri usurpatrici

Towers of Aghasba è un gioco previsto per il 2024 su PS5, sviluppato dagli americani Dreamlit e fortemente incentrato sulla natura e sulla sua protezione. Con gli scontri a fuoco dovrai avventurarti nelle terre e scoprire le creature ancestrali.

Alan Wake 2 trova una data di uscita

Anche questo è molto atteso. Sequel dell’ottimo Alan Wake uscito in esclusiva su Xbox 360 nel 2010, Alan Wake 2 si rivela finalmente nel gameplay, e promette. I nostri volti immaginari preferiti accompagnati dall’ispettore Gara sono una specie di culto. A quanto pare, i fantasmi sono tornati e sarà il 17 ottobre 2023.

Assassin’s Creed Mirage uscirà il 12 ottobre

La sua presenza in questo show è stata del tutto inaspettata, ma è stata una gioia risentirne. Mentre molte voci hanno dato luogo a ritardi, Assassin’s Creed Mirage è arrivato a rassicurare i giocatori con il gameplay, piuttosto che con i tradizionali rimescolamenti e atti di fede, ma anche, soprattutto, con la data di uscita. Sarà il 12 ottobre 2023, ovviamente.

Il primo trailer di Dragon’s Dogma 2

A più di dieci anni dalla prima opera, e anche qui, come per rassicurare i videogiocatori, Capcom ha svelato il suo primo video di gameplay per Dragon Dogma 2. Non è stata data né data di uscita né finestra, ma siamo meno sicuri che il titolo sia in fase di sviluppo e verrà effettivamente rilasciato su PS5 alla sua fine.

Cinque notti da Freddy: cercasi aiuto 2

PS VR2 sta chiaramente andando bene, quindi questa è un’opportunità per Sony di espandere il suo catalogo di giochi pianificato per il dispositivo. Quest’anno, la serie horror Five Nights at Freddy’s accoglierà un nuovo arrivato nella persona di Help Wanted 2. Non sappiamo di più, tranne che il titolo è già previsto per PS5 di quest’anno.

Resident Evil 4 in VR, è tangibile

Il leggendario titolo Capcom, uscito quest’anno come remake sulle console di nona generazione, arriva in esclusiva su PS VR2. La modalità VR è ancora in fase di sviluppo, ma ora è ufficiale, con un atteso ritorno nei villaggi spagnoli per combattere Las Plagas, il virus che ha cambiato l’intera popolazione.

Sole dell’Arizona 2

L’eccellente sparatutto realistico Arizona Sunshine avrà un sequel quest’anno. L’umorismo caratteristico della serie sarà già presente, con la possibilità di armi tagliate da zombi.

maratona

I più giovani tra noi potrebbero non aver mai sentito parlare del franchise Marathon, il primo vero successo di Bungie uscito nel 1994 per Macintosh. Sembra che sia in arrivo un remake FPS, ma non sappiamo molto di più, se non che la trama si svolgerà dopo il 28° secolo.

Concordia

NUOVO ESCLUSIVAMENTE PER PS5 E PC CON CONCORD. Calmato dall’eccellente road game di Kavinsky, il trailer ci spinge nello spazio… e basta. Tutto quello che sappiamo è che il titolo uscirà nel 2024 ed è sviluppato da Firewalk, che è Playstation Studio. Si tratta di una licenza nuova di zecca, forse un futuro concorrente di Starfield di Xbox?

Console portatile per lo streaming di giochi PS5

È vero che le voci hanno preso in giro una nuova console portatile Sony, internamente chiamata Project Q, ma non osavamo davvero crederci. Eppure è davvero ufficiale, almeno in apparenza. Non è una singola console in senso stretto, ma una sorta di Steam Deck che ti consente di giocare ai giochi PS5 da remoto. Sony ci dà una data successiva per discutere di questa console, così come delle cuffie in-ear “Made for Playstation”.

Gioco pazzo di spider-man 2

Lo stavamo aspettando con impazienza e Sony e Insomniac Games non hanno deluso affatto. Nel corso di un lungo video di 12 minuti e 24 secondi, Spider-Man 2 si svela in lunghezza, ampiezza e larghezza, svelando il gameplay, ma non solo. E così apprendiamo che gli antagonisti, come nel primo, saranno parecchi con Kraven il Cacciatore e la Lucertola che si uniranno a Venom nella sua lotta contro Spider-Man e Miles Morales.

Ma non è tutto. Il livello di gioco, è pesante. Potremo così alternare Peter Parker e Miles in base alle rispettive emergenze e situazioni, Miles Morales potrà volare ed equipaggerà Spider-Man con il simbionte Venom, con il quale potrà combattere. Ovviamente, il gameplay farà molto affidamento sulla complicità dei simpatici ragni del vicinato, ed è fantastico.

Ma anche altri annunci economici:

Nuovo trailer di Gran Turismo, in uscita ad agosto.

Gioco extra per Street Fighter VI, con la modalità storia. Vi ricordiamo che uscirà il 2 giugno.

Svelato mercoledì sera quasi un anno fa durante un Nintendo Direct, The Plucky Squire è stato un’esperienza molto interessante riprodurre video. Il titolo è ancora in programma per quest’anno.

Devi tornare indietro di due anni per trovare Teardown. È stato durante la Gamescom, e questa metà simile a Minecraft, simile a GTA, sembrava sorprendente. I nostri sospetti sono stati confermati stasera con gioca È dotato di un sacco, un sacco e un sacco di esplosioni.

In previsione della sua uscita il 22 giugno, Final Fantasy XVI si è mostrato un po’ di più Nuovo gioco molto promettente.

Collina Revenant, previsto per PS4 e PS5, ci metterà nei panni di un gatto errante. Non sappiamo di più se non che gli ambienti saranno simili alla grafica.

Grandblue Fantasy Relink Rassure con il primo video Da dicembre 2018. Per rassicurare ancora di più i fan, è prevista la proiezione nell’inverno del 2023.

ultrasun gioco di esplorazione e avventura indie ambientato in un universo fantascientifico cosmico, approderà nel 2024 su PS4 e PS5.

torre di fantasiaIl gioco cinese simile a Gravity Rush che ha riscosso un enorme successo per oltre un anno su PC e dispositivi mobili, arriverà quest’estate su PS5 e PS4.

Sei un gioco eccellente Crossfire Sierra Squad, il futuro gioco FPS per PS VR2, è stato rivelato sei mesi dopo il suo annuncio.

Ancora un altro gioco FPS, questa volta più misterioso, SinapsiUscirà il 4 luglio su PS VR2. Gameplay suggerito.

Nessun pollice in su Sciabola ha vinto Disponibile su PS VR2 a partire da stasera. È stato annunciato anche un pacchetto Queen.

Destiny 2 riceverà un nuovo DLC che, se ci fidiamo del titolo, sarà l’ultimo. la forma finale Altre saranno mostrate il 22 agosto.

