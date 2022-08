Metti in stop il tuo PC Windows quando esci con Sonar Power Manager

Pubblicità

Il Gestore di potenza dell’ecoscandaglio Utilizza una nuova tecnologia di rilevamento della presenza dell’utente per spegnere lo schermo del computer quando non sei presente. L’obiettivo è spegnere lo schermo non appena esci, anche se hai spostato il mouse 10 secondi prima.

Metti il ​​tuo PC in modalità di sospensione quando non ci sei

Pubblicità

A tale scopo utilizza un tipo molto semplice di sistema sonar: Sonar Power Manager utilizza gli ultrasuoni (suono superiore a 20 kHz a una frequenza che gli esseri umani non possono sentire) sul normale sistema audio del tuo computer.

Mentre la maggior parte dei laptop può utilizzare gli ultrasuoni, alcuni no. In questi casi, Sonar Power Manager non rileverà correttamente la presenza dell’utente o non produrrà armoniche fastidiose o rumore a bassa frequenza mentre il sonar è in funzione.

Questo programma gratuito è stato sviluppato con i ricercatori della Northwestern University e dell’Università del Michigan.

Visita Gestione alimentazione ecoscandaglio Pagina iniziale Scopri di più e scaricalo.

Perché il mio computer dorme quando vado via?

Ci sono due cose che devi controllare se il tuo computer va in modalità di sospensione quando ti allontani. Innanzitutto, è necessario controllare le impostazioni di sospensione o le impostazioni di timeout di sospensione nel pannello delle impostazioni di Windows. In secondo luogo, devi controllare se hai installato un programma come Sonar Power Manager. Cordiali saluti, questo strumento ti aiuta a mettere in stop il tuo computer quando sei via.

Va bene lasciare il computer inattivo tutto il tempo?

No, non è accettabile lasciare il computer sempre in modalità di sospensione. La modalità sospensione viene utilizzata principalmente quando si lascia il computer per un breve periodo, ad esempio 10 minuti o 15 minuti. Tuttavia, se hai intenzione di lasciare il computer per la giornata, puoi sempre utilizzare l’opzione Spegni o Sospensione.