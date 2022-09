Meteo per giovedì 1 settembre: caldo estivo e qualche temporale

Viene mantenuto

– Pioggia di tuoni A volte forte al nord-ovest, soprattutto questa sera

– Qualche temporale sparso Nel sud delle Alpi, dei Pirenei e della Corsica

temperature estive, Calore notevole

carta da parati meteo

Giovedì una depressione si sta avvicinando alla Bretagna e sta causando forti piogge nel nord-ovest. Pianifica una giacca impermeabile per bambini per questo giorno di ritorno a scuola. Ovunque il clima è piuttosto gradevole, soprattutto sul versante orientale e nel Mediterraneo. Le temperature rimangono ben al di sopra della norma per questa stagione.

Divisione per regione

in Bretagna, Baia della Loira e altri Normandia Il cielo minaccioso stamattina soffia veloce con rovesci di burrasca che stanno diventando più forti questo pomeriggio, con rischio di grandine.

Le temperature massime variano da 21 a 27 gradi Celsius dalle coste del Canale della Manica all’interno della Normandia.

Il Centro della Bassa Valle per me Alta FranciaAttraversaIle de FranceI cieli nuvolosi questa mattina lasciano il posto a nubi più pericolose nel pomeriggio con possibilità di rovesci questa sera.

Le temperature massime vanno dai 22°C sulla punta delle Cottinine ai 28°C di Parigi.

Il Grande Oriente NelAlvernia Rodano AlpiAttraversa Conte francese di Borgognaè bel tempo, a volte un po’ nuvoloso a nord-est e al centro del massiccio.

Le temperature pomeridiane variano da 25 a 31 gradi Celsius. Non dimenticare i cappelli e la bottiglia d’acqua nelle borse della scuola.

Da Nuova Aquitania in corsoAttraversaOccitania e altri pakka, il sole prevale al mattino, tranne che dal Midi Tolosin a sud del massiccio centrale, dove sono frequenti le nuvole basse. Nel pomeriggio quest’ultimo sorge ma il cielo si sta rapidamente oscurando verso ovest. Nel tardo pomeriggio sono scoppiati temporali, sulle Alpi meridionali e sulla Corsica settentrionale.

Le temperature massime variano da 26 a 33 gradi Celsius.