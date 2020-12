Metellia Servizi sempre più social, dal 14 dicembre su Tik Tok

Dopo Fb e Instagram, Metellia Servizi apre a Tik Tok con la collaborazione de laRedazione.eu

Li avevamo lasciati con l’ultima puntata di Cava Green Village Web Edition e continuiamo con la famiglia Metellia la nuova avventura social.

Con la pagina istituzionale sul nuovo social network, curata da noi, la società in house del Comune di Cava de’ Tirreni proseguirà nel progetto di informazione – sensibilizzazione dei nativi digitali che ruota intorno al calendario “Riciclamiamo”.

Al centro del nuovo progetto della municipalizzata, infatti, c’è sempre il mondo della scuola, che, come ormai da tre anni, si conferma, allo stesso tempo, target e partner imprescindibile delle attività di informazione – sensibilizzazione messe in campo da Metellia.

Gli studenti degli Istituti secondari di primo e secondo grado saranno chiamati a realizzare video, in perfetto stile Tik Tok, sui temi della Raccolta differenziata e della Tutela ambientale già affrontati e approfonditi nel corso della realizzazione del calendario “Riciclamiamo”.

“I giovani – afferma il Sindaco Vincenzo Servalli – sono il target su cui investire per raggiungere due obiettivi strategici per la gestione dell’igiene urbana e della raccolta differenziata in particolare: sensibilizzare alla cultura ambientale le nuove generazioni e introdurre nelle famiglie <sentinelle> ecologiche. Questa iniziativa della Metellia Servizi si inserisce perfettamente in questo quadro, dimostrando dinamicità e capacità di stare al passo coi tempi, utilizzando anche i nuovi linguaggi comunicativi che, per la verità, stanno diventando prerogativa anche dei meno giovani”.

Dalla seconda vita dei materiali riciclabili al compostaggio, dai rifiuti come risorsa al rispetto per l’Ambiente, gli studenti cavesi di età compresa tra i 10 e i 18 anni, attraverso il canale social “Metellia Servizi”, potranno lanciare il loro messaggio ambientale.

“Questo nuovo progetto – spiega l’Amministratore Unico, Giovanni Muoio – nasce dalla nostra capacità di essere <resilienti>, ossia di affrontare e superare le difficoltà, di adattarci al cambiamento. In quest’ottica Metellia ha deciso di cambiare, guardando al futuro, puntando sulle giovani generazioni, con un cambiamento che passa attraverso la comunicazione, la formazione e la partecipazione attiva. In questa ottica, accanto a Fb e ad Instagram, arriva anche Tik Tok, social media fortemente diffuso e utilizzato nella fascia di età target del progetto. La scelta è stata dettata dalla volontà di continuare il lavoro di informazione-sensibilizzazione ambientale nelle scuole con uno strumento che consenta un contatto, seppure mediato, in un momento storico in cui, purtroppo, il contatto diretto non è possibile”.

Ad inaugurare il canale aziendale saranno, a partire dal 14 dicembre prossimo, una serie di video istituzionali, di presentazione della società, realizzati con un taglio ironico e divertente, in perfetta sintonia con le produzioni firmate “Tik Tok”.

Successivamente il canale sarà aperto ai video a tema realizzati dagli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio, con il coordinamento e la supervisione dei docenti.

