Mercoledì sera in pianura sono caduti diversi centimetri di neve

Nevicata in pianura mercoledì sera in Occitania

Come previsto, porta la prima turbolenza La neve fino a Blaine Questo mercoledì sera Occitania. La neve sta cadendo in sezioni Tarn un tu Tarn e Garon. Raggiungi prima le vette dell’Alta Garonna, Arej Basato su Ud.

In alcuni punti ci sono già diversi centimetri di neve sul terreno. La neve copre anche la vegetazione ovaioper me Casterper me Mazzat o anche Montauban. È possibile anche la neve su un lato Castelnaudary in Ud Stasera è vicina autostrada A61.

Nevicherà anche limousine e io Quillan in Ud Questa sera. Paese del sale È probabile che qualche centimetro di neve lo copra mercoledì notte. Prima del nuovo autunno giovedì sera.

Neve a Montauban in video questa sera:

Nuova neve questo giovedì

Una nuova perturbazione porterà la neve in questa pianura giovedì 19 gennaio In serata Occitania. dipartimenti di Aveyron, Tarn, Héraulta partire dal Ud E i Pirenei Orientali sarebbero preoccupati. parzialmente Jared e il Lozier.

