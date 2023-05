Mercato: verso un derby italiano per Elye Wahi?

Eli Wahi potrebbe essere oggetto di una battaglia tra i due colossi italiani della Serie A. Mentre il Milan ha già preso contatto con il Montpellier per l’attaccante, potrebbe affrontare la concorrenza del Napoli. Anche l’attuale leader del campionato italiano segue l’attaccante.

Il giovane franco-ivoriano è stato una delle rivelazioni della Ligue 1 in questa stagione. Con il Montpellier, Elye Wahi ha già segnato 13 gol in questa stagione. Che lo mette nel mirino di diversi club, compreso il Milan. Di recente è stato segnalato un forte interesse da parte del club lombardo per l’attaccante. Le discussioni sono addirittura iniziate tra i vertici rossoneri e la gente dell’Hérault.

Tuttavia, aspettati che vinca la partita dal Napoli. Il leader della Serie A, infatti, sembra avere Eli Wahi nel mirino. Secondo notizie recenti, un ambasciatore del club era persino in Francia per supervisionare il giocatore durante la vittoria per 4-0 dell’AS Monaco sul Montpellier allo Stade Louis II lo scorso fine settimana. Anche il Milan ha inviato lì uno scout.

Questo significa che potremmo giocare un derby italiano per il giovane attaccante franco-ivoriano. Il Montpellier si aspetta circa 30 milioni di euro sul tavolo per liberare Wahi. Ma il club francese potrebbe rivedere al rialzo le sue richieste in base all’interesse che circonda il suo giocatore. Oltre ai due colossi italiani, A.S.