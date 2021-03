Mercato San Severino: i carabinieri forestali salvano un barbagianni

Mercato San Severino: i militari della locale Stazione Carabinieri Forestale, durante un servizio di perlustrazione in aree boschive mirato alla tutela della fauna, in località “Cerrelle” hanno individuato un esemplare adulto di barbagianni (Tyto alba) in evidente difficolta a prendere il volo.

Cercando di non spaventare e stressare il rapace, il personale operante si è avvicinato lentamente all’animale ed una volta raggiuntolo ha constatato che aveva una zampa spezzata.

I militari hanno quindi provveduto a raccogliere il barbagianni ed a prestargli le prime cure steccando la zampa ferita. Quindi, hanno contattato l’associazione E.N.P.A. per la protezione animali ed organizzato un pronto trasporto verso il centro di recupero “Frullone” di Napoli.

Il rapace è stato così consegnato al personale veterinario del centro per le cure del caso.

