Mercato des Diables: Onana fa girare la testa

Se gli avessimo detto, dodici mesi fa, che un grande club inglese era disposto a spendere più di 30 milioni di euro per attirarlo, probabilmente non ci avrebbe creduto. Nient’altro che i suoi numerosi successi nell’ultimo anno.

Lasciando la Germania D2 con l’Amburgo per firmare al Lille per 7 milioni di euro nell’agosto 2021, Amadou Onana si è stropicciato gli occhi per tutta la stagione. C’è stato quel trasferimento in Francia, la sua scoperta della Champions League, un periodo agli ottavi al Chelsea, la sua carriera perfetta come capitano dei Devils e poi quella prima scelta per i Red Devils il mese scorso.

E ogni volta, le sue esibizioni mature fanno quasi dimenticare che non festeggerà il suo 21esimo compleanno fino al prossimo mese (16 agosto). “Ha una forte personalità. L’abbiamo visto appena ha iniziato a giocare. Non si nasconde, chiede palla e osa”Che ha analizzato soprattutto Roberto Martinez dopo che il centrocampista è stato licenziato contro l’Olanda.

Il suo profilo straordinario – che unisce un fisico imponente (1,95 m), ottima tecnica, grande serenità nel tenere palla e capacità di imporsi velocemente – fa di Onana una vera curiosità. Al punto da suscitare grandi invidie, quando non ha ancora conquistato un posto da titolare al LOSC, soprattutto perché la prestazione del suo club non è sempre stata convincente.

Diversi club europei sono venuti a seguirlo sugli spalti dello Stade Pierre Moroy durante la stagione. Philippe Clement lo ha anche inserito nella lista dei potenziali sostituti di Aurelien Chuamini, che ha appena lasciato il Monaco per trasferirsi al Real Madrid.

“E’ un giocatore con un grande futuro. Credo fortemente nelle sue qualità. Ho parlato con lui ad inizio stagione per portarlo al Club Brugge. Ma in quel periodo era in contatto con il Lille diverse settimane fa”.ha detto a Philip Clement qualche settimana fa.

Tuttavia, il nuovo Red Devil potrebbe sbarcare al West Ham. Onana mirava a sostituire Mark Noble, appena in pensione, e forse Declan Rice, come riportato al Chelsea, e ha completamente sedotto l’allenatore David Moyes. Gli Hammers hanno già fatto due offerte al Lille: la prima dal valore di 23 milioni di euro e la seconda dal valore di 30 milioni di euro.

Problema: Il giocatore ha ancora quattro anni di contratto al Nord. Questo mette LOSC in una posizione di forza. Il presidente del Lille Olivier Letang intende persino eguagliare il prezzo di trasferimento del mediatore portoghese Vitina al Paris Saint-Germain, ovvero 41,5 milioni di euro.

Quindi il West Ham dovrà fare il possibile per impedire ad altri club di entrare nel ballo in seguito. Arsenal, Newcastle e persino Liverpool avevano già chiesto informazioni. Mentre il Monaco ha la forza finanziaria necessaria, avendo recuperato 80 milioni di euro dalla cessione di Chuamini al Madrid.