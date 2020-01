Mercato auto: il 2019 un anno record per la Campania

Il 2019 favorevole al comparto delle auto, sia nuove che usate

Il mercato delle auto è uno dei più imprevedibili, come fra l’altro confermano gli ultimi anni, che hanno registrato un andamento molto altalenante. Un discorso che può essere applicato in special modo ad alcune regioni del nostro paese, e la Campania è sicuramente tra queste. Nonostante si fosse infatti reduci da diversi anni di calo, questo 2019 sembra aver portato con sé notizie davvero incoraggianti. Ecco perché vale la pena di andare ad approfondire questi dati relativi al mercato auto campano, nel dettaglio.

Auto, in Campania un anno da record

La Campania ha vissuto un 2019 da grande protagonista, specialmente se si tengono in conto i numeri registrati nel settore automotive. Stando alle ricerche ufficiali, infatti, si nota un autentico boom di immatricolazioni, con un aumento del +8,9% rispetto al 2018. Se si guarda al totale di veicoli venduti in Campania, invece, si arriva ad un dato ancor più sorprendente, superiore a 1,1 milioni di unità. Inoltre, la nostra regione si propone in prima linea anche nel settore delle auto usate, con un totale di passaggi di proprietà nel 2019 che ha superato quota 176 mila unità.

Fra i marchi più di successo troviamo in particolare Fiat, attualmente il brand più ricercato tra le auto in vendita a Napoli, soprattutto su siti specializzati, e che primeggia in tutte le classifiche grazie al modello Panda. Il secondo e il terzo posto, inoltre, appartengono sempre a due veicoli a marchio FCA, ovvero la Fiat Punto e la Lancia Yspilon (della quale si aspetta un nuovo modello nel 2020), che rendono quindi questa casa automobilistica assoluta protagonista del mercato automotive campano. Bene anche la Smart ForTwo, insieme ad altre vetture come la Fiat Tipo, la 500 e la 500X.

Bene l’usato, soprattutto a Napoli

Come detto, la Campania spicca anche nel settore delle vendite di auto usate, soprattutto se si considerano i dati registrati a Napoli nel 2019. In questa città, infatti, il totale di passaggi di proprietà al netto delle mini volture è arrivato a sfiorare le 20 mila unità, con un incremento del +1% rispetto all’anno precedente. Ci si trova di fronte a dati importanti, anche se va sottolineato che il trend nazionale è stato più alto rispetto a quello campano e napoletano, visto che ha raggiunto il +1,3%.

Poco male, perché le auto usate a Napoli si vendono, e si vendono parecchio, alla luce dei dati forniti da ACI. I due mesi migliori, da questo punto di vista, sono stati luglio e agosto (442 passaggi di proprietà a Napoli, a fronte di una media nazionale di 162 vendite).

Il 2019 ha portato quindi ottime notizie al comparto delle auto, sia nuove che usate, specialmente in regioni come la Campania e in città come Napoli.