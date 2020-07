Covid-19, 27 nuovi casi positivi in Campania, Ascierto: “Bisogna continuare ad essere prudenti”

Memorial Michele Siani: il Premio “Prendersi cura con il sorriso” è stato assegnato al prof. Paolo Antonio Ascierto, Direttore dell’Unità di Oncologia Medica Melanoma Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei tumori – Fondazione Pascale.

Ai nostri microfoni, il professor Ascierto ha commentato i nuovi 27 casi positivi al virus in Campania (6 luglio, spiegando che il virus ancora circola e che occorre continuare ad essere prudenti.

“Occorre tenere alta la guardia e rispettare le regole di igiene e distanziamento sociale”, l’appello di Ascierto

“Il virus – ha affermato il professore – non è scomparso, come abbiamo sempre detto e come dimostrato dai nuovi casi registrati anche nella nostra Regione. Dobbiamo imparare a convivere con il virus, almeno fino a quando non sarà trovato il vaccino. Dobbiamo rispettare il distanziamento sociale, usare la mascherina e seguire con attenzione tutte le prescrizioni dirette alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid 19.”

“È in corso – ha proseguito il prof. Ascierto – la procedura di sperimentazione del vaccino. Considerando i tempi della stessa, però, se dovesse essere trovato, ciò non avverrà prima della prossima estate”.