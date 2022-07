Maxime Deremes, l’ex professionista di “Ballando con le stelle” fa il suo ingresso nella nuova giuria: “È la scelta di TF1 ed è così strano”

Dopo che i ballerini hanno lasciato Dennitsa Ekonomova, Christian Millet, Maxime Deremes o persino Joel Lozolo, Corale Licata si è girata per informarla tramite Instagram che anche lei non avrebbe partecipato alla nuova edizione di Ballando con le stelle. Anche Samuel Texier deve seguire la mossa di ballo quando è fuori.

Una figura iconica di TF1 Telecrochet, Maxime Dereymez che per primo ha annunciato su Instagram che questo programma”mi ha letteralmente cambiato la vita”è stato molto critico nei confronti delle scelte di produzione riguardanti la nuova giuria per la stagione 12 dello show. “Due ballerini famosi, Marie-Aneis Gillot e Francois, che era già l’anno scorso e poi Bilal (Hassani, ndr) e quindi Chris Marquez”Possiamo sentire, in un video TikTok che sembra una sessione di domande e risposte, del ballerino che attualmente gestisce un laboratorio di danza ad Argelès-sur-Mer. “Per me c’è un ballerino che conosce il ballo liscio, mentre questo è uno spettacolo, un programma che è essenzialmente basato sul ballo. “

Severo, Maxime Derims conclude con queste parole. “Quando non hai il vocabolario per giudicare la danza, questo è un problema. Bene, è la scelta di TF1 ed è… piuttosto strano. “