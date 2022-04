L’Italien, il mio diplomatico, storico, biografo e autore preferito, è recentemente entrato a far parte dell’accademia franchising jeudi, presso Sucode one Simone Veil. Questa è la prima volta che Coupole ha una famiglia italiana con immortali.

Maurizio Serra avait let lu 9 Janvier 2020 à l academy francoise, pour occuper fauteuil numro 13, auparavant occupa par Simone Veil (de 2008 à 2017), dcédée en 2018.

È il più alto dei tre, a 31 marzo, è diplomato, ambasciatore, Londres, autore e biografie, il funzionario ufficiale del tuo Coupole, après de multiples report dà la pandémie.

Maurizio Serra

Un omaggio all’Italia

«Aussie rangetrange, aussie abrant that c manque puisse parater, l’acadamie françise navait jamais vu, avant ce jour, l’in ses fauteuils occupano un italiano. Passerò corsivo, ceux dont les yeux, la pence o loume ne peuvent s’empire de se tourner vers l’autre ctes des Alpes: ces Italians-l’nont jamais manqué parmi nous, il en va toujours ainsi – et je me sens l’un dentre eux. Ma tu sei il primo citoyen Italian à Devenir membro dell’Accadium françiseXavier Darcos, il cancelliere dell’Institut, ha preceduto i discorsi del figlio all’indirizzo Maurizio Serra.

Maurizio Serra, ses ouvrages incontournables

L’autore de Malaparte, vies et seguente (Goncourt de la biographie nel 2011) è anche il commento più illustre per son essai sur Mussolini, l’ultimo Gran Premio della biografia di Politica a novembre. Parmi ses live incontournables, citons par aileurs Les Frès Relatori: Drieu La Rochelle, Aragon, Malraux affrontano la sua storiacompensé for lex prix du rayonnement et de littreography françise, décerné par l’Académie franoise o l’importante biographie conservazione Gabriele D’Annunzio.