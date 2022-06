Matteo Trentin, GP Samyn – Il primo italiano a vincere nel ciclismo

L’ex campione ed ex campione del Belgio Tries de Bond è più veloce dell’italiano Hugo Hofstetter. Dopo un doppio 1 nelle gare di apertura fiamminghe, è stato il Triple 1 a giocare nella prima gara della stagione vallone.

Matteo Trendin (UAE Team Emirates) ha vinto la 54a edizione del Grand Prix Sam (1.1), la prima gara della stagione ciclistica in Vallonia, portando Peloton da Quaregnon a Tour sul percorso di 209 km. Il 32enne italiano ha vinto lo sprint più del francese Hugo Hofstetter (Arkea-Samsic), vincitore dell’evento nel 2020 e belga Trice di Bond (Alpacin-Fenice).

Altri due belgi, Stan De Walfe (AG2R-Citroën) e Loic Fly (Intermarché-Wanty Gobert) Completa i primi 5 posti.

Il primo vincitore italiano del GP Samyn, Matteo Trentin, ha firmato per il 27esimo successo della sua carriera. Tim Merlier I vincitori dell’evento (Alpacin-Phoenix) Borne competono in Belgio dopo il 3° round della stagione Giornale Sabato e domenica Kuurne-Bruxelles-Kurne.

