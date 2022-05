Materiali, indipendenza, notizie… cosa sappiamo di questi orologi connessi

Le perdite che circondano i prossimi Galaxy Watch 5 e Watch 5 Pro stanno diventando più pressanti. Design, materiali, autonomia, dimensioni… Diamo uno sguardo completo ai prossimi orologi connessi Samsung.

L’anno scorso, Samsung è stata la migliore Orari collegati Funziona con Wear OS, dal momento che Galaxy Watch 4 e altri Guarda 4 classici Sono gli unici che hanno fornito l’ultima versione del sistema operativo, Indossa OS 3. calendario : È stato un vero successo.

Quest’anno la situazione dovrebbe cambiare, con l’arrivo di orologio pixel, così come altri giocatori con OS (Fossil, Mobvoi, Tag Heuer…), Samsung dovrà intensificare il suo gioco con l’impeccabile Watch 5s. Stiamo valutando le varie informazioni che sono trapelate.

Un classico molto professionale

Primo punto di differenziazione con la gamma Galaxy Watch 4, questa volta Samsung offrirà a Versione Pro de la Galaxy Watch 5. Non sorprende che questa sia la versione più grande.

La cosa più sorprendente, la galassia Watch 5 Pro può sostituire completamente il modello classico nella gamma, mantenendo così due modelli di Galaxy Watch, invece di puntare su tre.

La versione professionale includerà inoltre materiali per Il meno lussuoso: vetro zaffiro per il quadrante e titanio per la cassa. Non è ancora noto se ogni Galaxy Watch 5 Pro valga la pena o se verrà offerta anche un’opzione meno costosa.

Inoltre, la nuova serie Watch includerà una nuova versione di Utilizza il sistema operativo OS 3, all’interno della sua versione progettata da Samsung denominata One UI Watchsenza sapere in questa fase quali aggiunte ha l’azienda coreana sotto il suo cappello.

indipendenza

L’autonomia dell’orologio dipende in gran parte dalle sue dimensioni. Per quanto riguarda il Galaxy Watch 5, ci saranno tre modelli in due dimensioni, formato piccolo da 40 a 42 mm, formato grande da 44 a 46 mm. La versione Pro più premium dovrebbe avere solo una taglia, che è la più grande.

In termini di capacità della batteria, possiamo aspettarci piccoli guadagni per i modelli più piccoli, da 247 mAh 4 a 276 mAh 5 40 o 42 mm. Ci sarà anche una batteria molto grande da 572 mAh, un aumento del 58% rispetto ai 361 mAh del Galaxy Watch 46mm.

salute e sport

Chi ha detto che un nuovo orologio connesso non dice necessariamente le novità Metriche o sensori sanitari. Infatti, tutti gli orologi oggi sono dotati dello stesso set di sensori di una certa fascia di prezzo e si distingueranno piuttosto attraverso La loro interfaccia, il loro ecosistema o anche l’accuratezza delle loro misurazioni, sia per l’attività sportiva che per un semplice GPS.

Tuttavia, Samsung sta lavorando attivamente per aggiungere un nuovo sensore. Piace Apple per il bene del figlio dell’Apple WatchSamsung cercherà di integrare un termometro in grado di misurare Determinazione della temperatura cutanea e della temperatura corporea. Ma

Prezzo e data di uscita di Galaxy Watch 5

A questo punto, nessun prezzo è trapelato per il futuro Galaxy Watch 5. Tuttavia, possiamo contare sui prezzi del Samsung Galaxy Watch 4. Quest’ultimo veniva scambiato tra 269 euro (in Wi-Fi e 40 mm) e 349 euro (in 4G e 44 m). Ci sono tutte le ragioni per pensare che se la versione Pro avesse incluso titanio e vetro zaffiro, il Note potrebbe essere più salato.

Sulla carta, ci aspettiamo anche che il Galaxy Watch 5 sia sullo stesso calendario dei suoi predecessori, ovvero all’inizio di agosto 2022. L’anno scorso Samsung ha colto l’occasione per presentare il suo ultimo smartphone pieghevole, quindi lo aspettiamo il prossimo. Galaxy Z Fold 4 e Z Flip 4.

