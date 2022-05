Materia e risposta del diploma di maturità in economia e scienze sociali

Materia di maturità SES. Dopo due round degli esami SES BAC 2022, sono disponibili tutti i materiali di scienze economiche e sociali per l’intero BSC 2022, insieme alle risposte scritte dagli insegnanti.

indice

[Mis à jour le 12 mai 2022 à 20h47] Tutte le copie restituite, l’esame SES BAC 2022 è ufficialmente terminato. Mercoledì 11 e giovedì 12 maggio i candidati hanno trascorso il pomeriggio lavorando all’esame di economia e scienze sociali. Per materia, hanno potuto scegliere tra un saggio e due prove composite, tutte dettagliate e consultabili su Linternaute sfogliando questo articolo. Ma ora che il test è finito, le risposte alle prove SES sono ciò che serve. I professori di economia e scienze sociali riflettono anche sulle questioni e le domande sollevate durante gli esami per produrre risposte per ogni esercizio degli esami compositi e dell’argomento della tesi. Queste risposte sicure, ottenute grazie alla partnership con i media specializzati Studyrama, le trovi di seguito.

Se i candidati cercano le risposte è perché questo è l’unico modo per loro di avere un’idea della qualità del lavoro svolto e soprattutto di stimare il voto che possono ottenere per questo esame. Che calcola il coefficiente 16 in media Baccalaureato. Tutti gli esami specialistici hanno lo stesso peso nel voto finale, ma l’esame SES sarà sicuramente una sfida enorme per i candidati. Una volta effettuato il confronto tra la trascrizione e la correzione, gli studenti delle scuole superiori dovranno attendere il 5 luglio, data di pubblicazione Risultati di maturità 2022

Risposte all’esame SES nel diploma di maturità 2022

Linternaute e il suo partner, Studyrama, ti portano le risposte alle prove d’esame SES, scritte da un professore associato. Per tutti gli esercizi di tipo lettera, vengono fornite le risposte suggerite perché gli argomenti presentati in questa versione non sono gli unici in grado di rispondere al problema.

Risposte al test SES di mercoledì 11 maggio 2022:

Risposte al test SES per giovedì 12 maggio 2022:

Quali sono le materie SES per il diploma di maturità nel 2022?

Gli argomenti per l’esame SES per il baccalaureato 2022 sono completamente disponibili in collaborazione con studiare teatro. Mercoledì 11 maggio, la lettera è stata essenzialmente inserita all’insegna dell’economia con una domanda sulla crescita: “L’accumulo di fattori è l’unica fonte di crescita economica?” L’esercizio logico, supportato da un dossier documentario, era un po’ più paradossale ma un po’ più incentrato sulle scienze sociali perché trattava del lavoro e soprattutto dello sviluppo dell’occupazione e del ruolo integrativo del lavoro. I problemi di conoscenza gettano una rete più ampia tra economia e sociologia.

Per il secondo round di argomenti di giovedì 12 maggio, i candidati hanno potuto scegliere tra l’argomento del saggio “Come possiamo spiegare il commercio internazionale?” Le due prove combinate, compreso l’esercizio congiunto di riflessione in un documentario, si propongono di “mostrare che l’approccio in relazione alle classi sociali al racconto della società francese può essere messo in discussione”. Per quanto riguarda le questioni della mobilitazione della conoscenza, esse erano legate a questioni economiche e sociali e, infine, lo studio del documento si è occupato della crescita e dell’aumento della produttività.

Argomenti per l’esame di specialità SES di mercoledì 11 maggio :

Argomenti per l’esame di specialità SES giovedì 12 maggio :

Come viene testata la specializzazione di maturità SES?

L’esame di scienze economiche e sociali dura quattro ore. Per questa specializzazione, i candidati possono scegliere tra tre argomenti: un argomento di tesi basato su un file documentario e due argomenti per l’esame composito. Se scelgono la tesi, i candidati devono rispondere a una sola domanda ma in modo dettagliato e soprattutto. I test composti sono divisi in due parti. Il primo, obbligatorio e comune a tutti i candidati, è un esercizio di riflessione basato su un dossier documentario di dieci punti. La seconda metà del test differisce tra le due materie e i candidati possono scegliere di rispondere a una domanda di mobilitazione della conoscenza del valore di quattro punti e completare lo studio del documento per sei punti o rispondere a tre domande di mobilitazione della conoscenza per un totale di dieci punti.

Per coprire tutti gli argomenti del programma e per dare ai candidati maggiori possibilità di successo, ogni parte dell’esame affronta diversi argomenti del programma. Si noti che la tesi e la terza parte del test combinato (studio del documento) riguardano diversi argomenti per il programma SES.

Qual è la data dell’esame di specializzazione in scienze economiche e sociali nel diploma di maturità?

La sessione d’esame per gli Esami di Specializzazione è breve, dall’11 al 13 maggio, il che riduce le probabilità di una data d’esame. L’esame di specializzazione SES era previsto per il pomeriggio di mercoledì 11 maggio e giovedì 12 maggio dalle 14 alle 18.

Quando verranno pubblicati i risultati del test SES?

A titolo indicativo, i risultati dell’esame di specializzazione in Economia e Scienze Sociali saranno disponibili il 5 luglio, contestualmente ai risultati degli altri esami (diploma francese, filosofico e orale). Il fatto che i corsi di specializzazione siano valutati con un mese di anticipo non pregiudica la pubblicazione dei risultati.