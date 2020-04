Mascherine gratis a Roccapiemonte. Fabbricatore: «Le riceveranno tutti i residenti»

Mascherine gratis a Roccapiemonte. L’assessore Fabbricatore: «Saranno distribuite a tutti i residenti».

Una donazione di due imprenditori rimasti anonimi permetterà la distribuzione di mascherine gratis a Roccapiemonte. Circa 33mila dpi disponibili, destinati dunque a tutte le persone residenti.

«Ci tengo a ringraziare i due amici imprenditori che hanno scelto il nostro comune per la loro donazione». L’assessore Roberto Fabbricatore si è attivato per organizzare la distribuzione dei dispositivi di protezione individuale.

«Mi corre anche l’obbligo di ringraziare anche il dottor Palumbo dell’ufficio Anagrafe comunale per l’impegno profuso. Abbiamo “coperto” tutti i nuclei familiari con un dispositivo per ognuno dei componenti delle famiglie».

«Si tratta di mascherine lavabili e saranno in confezioni sigillate», ha ulteriormente puntualizzato Fabbricatore. «Protezione Civile, Guardie Ambientali, Croce Rossa, associazione “Dalle zampe al cuore”, Azione Cattolica e associazione “Segnali di vita” si occuperanno della consegna».

Il sindaco Pagano: «Negativi i primi tamponi nelle rsa»

Intanto il sindaco Carmine Pagano ha reso noto che sono risultati negativi i primi tamponi fatti presso le rsa rocchesi. Ha quindi illustrato le modalità di accesso al secondo iter per i buoni spesa.

Sul sito ufficiale del Comune è disponibile la modulistica per richiedere il bonus alimentare per le persone in condizioni di disagio economico e sociale.