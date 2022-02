Marouane Chamakh recita all’eliminazione dei leoni dell’Atlante

Come tous les Marocains, Marouane Chamakh è triste per i leoni dell’Atlas eliminati e quarti di finale della CAN. Il s’attendait à ce que le Maroc aille encore plus loin dans la competizione. Mais pour lui, la tristesse doit laisser place au travail pour les autres compétitions à venir. « Il ya beaucoup de déception, mais aussi de tristesse. C’est comme ça, c’est le football. Il faut saggier de rever la tête le plus rapidement possible. Il ya de grosses échéances qui arrivent, et notamment les barrages pour la Coupe du Monde. Ça va être un peu dur, mais il faut rever la tête et saggier de penser à autre ha scelto. Je pense être un peu dans leur tête et je compends leur déception».

Pour lui, l’Égypte a été plus convaincante et plus stratégique que le Maroc. « Tattiquement, ils ont été au-dessus de nous. C’est une victoire méritée, elle n’est pas volée. Il ya des rimpianti, de la tristesse, de la déception. Mais il faut looking forwarder devant, et se focaliser sur la Coupe du Monde pour relever la tête. Il faut saggier de retrouver de l’énergie pour oublier tout ça », at-il souligné.

Pour ceux qui réclament la tête de Vahid Halilhozidc, il pense qu’on ne doit pas tout remettre en cause pour cette défaite, alors que de gros attendent challengeent le Maroc. « Il ya eu un grand match tactique tra due grandi allenatori. Ça n’a pas été en notre faveur, dommage. Ça fait mal au cœur, on est tristes, déçus, mais il faut rever la tête. Je n’aimerais pas qu’on chamboule tout aussi, vis-à-vis de l’avenir du coach ».

En mars prochain, les joueurs marocains devront défendre leur place à la coupé du monde, face à la République démocratique du Congo.