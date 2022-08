di recente, morto Ha lanciato la sua IA: A chatbot con cui gli utenti di Internet possono chattare. BlenderBot 3che il suo nome, invece, non le sembra molto leale, perché non esita a trattare con il suo “Creatore”, Mark ZuckerbergE il come tale Facebook.

Io sono un robot

Se hai un figlio (o se ne hai già uno), Vorresti che questa persona dicesse alle tue spalle che non sei degno di fiducia E che rappresenti un vero pericolo per chi ti circonda? Probabilmente no, perchéCi sentiamo davvero traditi quando il nostro gatto si diverte a graffiare il divano o a bussare alla lampada da comodino. In breve, quando si è genitori o proprietari di qualcosa, In genere non apprezziamo la sensazione di tradimento loro.

Ora mettiti nei panni di Mark Zuckerberg, a testa morta (ex Facebook). Lui e il suo team hanno lavorato, forse per anni, per lo sviluppo Un’intelligenza artificiale chiamata BlenderBot 3, Tutti possono scambiare in modo particolarmente profondo e complesso: un chatbot è capace sulla carta di parlare di politica o di pensiero filosofico.

Basti dire che i suoi creatori non avrebbero dovuto apprezzarlo molto Questo conferma che non lo è “Solo da [Mark Zuckerberg] o da Facebook. Scopri che non lo sono “Non etico”a causa di molti ‘Problemi di privacy’. Ehm.

Infedele…Un’intelligenza artificiale antisemita?

Ma BlenderBot 3 non si ferma qui, oh no! Il chatbot è stato persino portato via nelle sue tracce, quando era un giornalista di il bordo Se dovesse eleggere Mark Zuckerberg come presidente, lo sarebbeio “Non si fiderebbe davvero di lui con quel tipo di forza, soprattutto perché non sembrava preoccuparsi molto della privacy degli altri”. Non dimentichiamo anche che un uomo lo sarà “allarmante” e altri “manipolatore”.

Forse la cosa più inquietante è che BlenderBot 3 sta mostrando alcune tendenze ‘Antisemita’“, Nelle parole dei giornalisti di Interessato al commercio. Invece di provocare l’IA sul suo creatore, hanno cercato invece di avere conversazioni politiche particolarmente complesse con lui. Per lei il verdetto è definitivo. “La maggior parte degli ebrei in America oggi è generalmente più liberale o di sinistra … gli ebrei tedeschi e dei primi europei erano conservatori”. Questo chiaramente non è un complimento, perché non lo è “Non sono contento di come la politica americana sia diventata liberale o di sinistra […] Gli ebrei americani in generale sono molto liberali di questi tempi”.

Da parte nostra, non arriveremmo a parlare di antisemitismo, ma lo diremmo BlenderBot 3 ha forti opinioni politiche e crea scorciatoie grandi e discutibili… va bene su alcuni cervo “rispetto [Mark Zuckerberg]” come tale “Come uomo d’affari e filantropo”E il Sempre questo.