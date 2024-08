Mark Hirschi vince la Clasica San Sebastian davanti a Julian Alaphilippe

Nessuna seconda vittoria nella Clásica San Sebastian per Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step). Il francese, che sabato era in grado di vincere la classica basca, è stato battuto dallo svizzero Marc Hirschi (UAE Emirates Team). I due uomini si erano isolati sul Pilotaggio, l’ultima difficoltà della giornata, prima di lottare per la vittoria nella gara sprint dove Hirschi era il più veloce.