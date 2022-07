Marco Verratti: “Mi sento più francese quando sono italiano. Un giorno chiederò la cittadinanza francese” – LINFO.re

Il centrocampista della nazionale italiana e del PSG Marco Verratti ha espresso il desiderio di acquisire la cittadinanza francese.

Marco Verratti con 378 presenze al PSG

In un’intervista Settimana dello sportSussidiario di Gazzetta dello Sport, Marco Verretti Ha condiviso il suo desiderio di acquisire la nazionalità francese. Ha detto che si sentiva più francese quando era francese. Un giorno chiederò la cittadinanza francese, visto che qui sono nati i miei figli, ha sottolineato anche il 29enne internazionale italiano.

Come promemoria, Marco Verretti Arrivato a Parigi dieci anni fa. Nel giro di un decennio, era diventato un attore importante PSG Con 378 partite, è terzo dietro a Jean-Marc Baillorget (435) e Sylvain Armand (380).

“Parigi è una città meravigliosa, questo paese mi ha dato tanto”

Marco Verretti Non ha mai nascosto il suo attaccamento alla Francia in generale e alla città di Parigi in particolare.

“Sono passato da un piccolo paese abruzzese come Manopello a una capitale come Parigi dove sei immerso in tante culture e a questa età formi il tuo carattere, la tua personalità”.Spiegazione italiana. “Parigi è una città meravigliosa, questo paese mi ha dato tanto”Ha aggiunto, Lequipe.fr.

