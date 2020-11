Intervista a Marco Cicalese, che ha preso parte alla serie “Romulus” in onda su Sky Atlantic.

Una grande occasione e un ottimo inizio per Marco Cicalese, giovane talento cavese che sei anni fa ha deciso di trasferirsi a Roma per inseguire il suo sogno. C’ha provato a cambiare strada, a dar retta alla ragione, ma quando la passione è così forte non c’è nessun ostacolo che tenga. La recitazione fa parte della sua vita da sempre, da quando era bambino e amava guardare i film che gli piacevano anche più di una volta in una sola giornata.

A tredici anni mia madre aveva intercettato la mia passione, quindi mi accompagnò a vedere uno spettacolo teatrale del Laboratorio “Arte Tempra”, diretto da Clara Santacroce e Renata Fusco. Ne rimasi talmente colpito che decisi di iscrivermi al corso di recitazione. Sono rimasto a studiare lì per sei anni.

La partecipazione alla serie “Romulus” è stata una bella soddisfazione, oltre che una sfida

La serie, prodotta da Sky, Cattleya – parte di ITV Studios – e Groenlandia, è creata e diretta da Matteo Rovere. Un grande affresco epico e una realistica ricostruzione degli eventi che, fra storia, leggenda e rivoluzione, portarono alla nascita di Roma. Tra i protagonisti ci sono molti giovani talenti del cinema e della televisione italiana, tra cui Andrea Arcangeli, Marianna Fontana, Francesco di Napoli, Giovanni Buselli e tanti altri.

All’inizio ho partecipato ai provini come spalla e per un periodo ho aiutato durante i casting per la scelta dei personaggi. Dopo un mese circa, mi hanno fatto fare un provino per avere un ruolo all’interno della serie, e mi hanno preso dato che ero piaciuto molto non solo a Matteo Rovere ma anche agli altri due registi: Michele Alhaique e Enrico Maria Artale. Da lì ho preso parte ufficialmente al progetto.

Tutto questo e tanto altro Marco ha avuto il piacere di raccontarlo ai nostri microfoni. Ascolta l’intervista integrale per scoprire di più.

