Marc Delire sera aux commentaires le 7 avril prochain

Pour suivre l’Europa League et la Conference League cette saison, c’est sur tipik que cela se passait jusqu’à présent. Mais le 7 avril prochain, les amateurs de foot européen pourront suivre le quart d’Europa League tra il West Ham e l’Olympique lyonnais sur AB3.

In effetti, al momento dell’acquisizione dei diritti delle due gare della UEFA jusqu’en 2024, la RTBF ha annunciato una collaborazione con l’AB3 in base alla ragione della concomitanza delle partite. La finale de la Conference League sera elle uniquement sur AB3.

Pour ce retour du foot européen, dix ans après avoir diffuso la finale de la saison 2011-2012 de l’Europa League, AB3 a misé sur un commenter bien connu : Marc Delire, qui officie déjà sur Proximus, Eleven Sports et la RTBF. L’aura à ses cotés Benoît Cheyrou, antico passato di calcio di Auxerre, Lille et Marsiglia et qui est consultant per la Ligue 1 su Amazon Prime.

Par le passé, AB3 avait diffuse les trois premières saisons de l’Europa League tra il 2009 e il 2012.