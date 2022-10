Manifestazioni in Iran: violenti scontri tra polizia e studenti all’interno di una prestigiosa università

Secondo quanto riferito, si sono sentiti spari.

Screenshot di un post su Twitter.







dall’editore

Pubblicato il 2/10/2022 alle 23:15 Tempo di lettura: 2 minuti



DottViolenti scontri sono scoppiati domenica tra la polizia iraniana e gli studenti di una grande università di Teheran, secondo quanto riportato da Reuters. I video che circolano sui social media mostrano le forze di sicurezza che sparano gas lacrimogeni per far uscire gli studenti dal campus. Puoi sentire quelli che suonano come spari.