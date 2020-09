Mani Amiche, il 3 ottobre il corso per i nuovi volontari

Appuntamento sabato 3 ottobre, alle 16.00 per l’inizio del corso per i nuovi volontari.

L’Associazione di volontariato Mani Amiche organizza il corso per i nuovi volontari. Il corso si terrà sabato 3 ottobre, alle 16.00 presso il Convento di S. Francesco e S. Antonio in Piazza S. Francesco.

Per maggiori informazioni è possibile recarsi presso la sede dell’associazione in Corso G. Mazzini, 124 oppure scrivere ad: info@maniamiche.it

I volontari raccomandano di recarsi al corso con un po’ di anticipo per poter assolvere per tempo alla registrazione necessaria, per la prevenzione della trasmissione del Covid-19.