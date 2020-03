Mani Amiche attiva a Cava il servizio farmaci a domicilio per gli over 65

L’Associazione di volontariato Mani Amiche attiva da domani, mercoledì 11 marzo, il servizio di consegna a domicilio gratuito per gli over 65.

Cava de’ Tirreni. Mani Amiche ha organizzato un servizio di consegna a domicilio di farmaci, dedicato a persone sole over 65 impossibilitate o limitate negli spostamenti, al fine di evitare il più possibile situazioni a rischio in luoghi chiusi ed affollati.

Info e prenotazioni allo 089.444.222. Dalle ore 16.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì.

Per attivare il servizio occorre fornire nome e cognome, indirizzo completo, numero di telefono e indicazioni per accedere all’abitazione (interno, piano, citofono).

I nostri volontari si recheranno presso l’abitazione del cittadino che ha prenotato il servizio e ritirerà le impegnative prescritte ed il denaro per il ritiro dei farmaci e provvederà alla successiva consegna a domicilio.

Avviso contro le truffe

L’associazione fa sapere che nessun incaricato si presenterà, a nome di Mani Amiche, porta a porta per la proposta di questo servizio in maniera spontanea. Solo le persone che hanno contattato il Servizio dovranno aspettarsi la visita dell’incaricato. Il personale di Mani Amiche si presenterà in divisa e munito di tesserino di riconoscimento.