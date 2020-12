Mamma, ho perso l’Albero! Storia di un finto abete che non ce l’ha fatta

E’ durato poco, ma lo abbiamo amato subito. E ora? Siamo in attesa che venga rimpiazzato da un degno e altrettanto eccentrico sostituto.

Cava de’ Tirreni. Era troppo divertente per lasciarcelo sfuggire. E poi, davvero crediamo che serva un pò di spirito per affrontare le ultime settimane di questo difficile 2020.

Non potevamo, quindi, dire di no ai nostri giovani angioletti “redders”, Gabriele Di Giuseppe e Annamaria Fidanza quando si sono proposti come inviati sotto i portici per raccogliere i commenti dei cavesi sull’Albero di Natale che svetta (svettava) in piazza Vittorio Emanuele III.

Intanto attendiamo che il sindaco Vincenzo Servalli risolva con la ditta fornitrice dell’albero al quale ormai ci eravamo affezionati e attendiamo il nuovo simbolo del Natale che dalla piazza centrale del Borgo Grande illumini i nostri cuori inariditi.

