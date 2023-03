Malattia delle arterie periferiche: le gambe della donna sono lasciate indietro

Più di 200 milioni di persone in tutto il mondo soffrono di arteriopatia periferica in cui le arterie delle gambe si bloccano, limitando il flusso sanguigno e aumentando il rischio di infarti e ictus. L’arteriopatia periferica è la principale causa di amputazione degli arti inferiori. Le prove suggeriscono che un numero uguale o maggiore di donne ha la malattia e il loro esito è peggiore. Questa revisione identifica le cause della disuguaglianza di genere nella malattia arteriosa periferica (PAD).

C’è un urgente bisogno di una migliore comprensione

Perché non riusciamo a colmare il divario di genere nella salute?Note dell’autore principale, dott. Mary Kavurma, professore associato, istituto di ricerca del cuore: “La nostra revisione della letteratura si è concentrata non solo sulle cause biologiche, ma anche su come i servizi sanitari gestiscono questi problemi nelle donne e sugli specifici vincoli di salute ‘sociali’ delle donne. Tutti questi fattori devono essere presi in considerazione al fine di adattare meglio approcci diagnostici e terapeutici per le donne con aterosclerosi.

Diagnosi più complicata nelle donne:

In termini di prognosi, la PAD è classificata in 3 stadi:

senza sintomi visibili, I tipici sintomi di dolore e crampi alle gambe durante la deambulazione, attenuazione durante il riposo (chiamata claudicatio intermittens), L’ischemia cronica che minaccia le estremità è la fase più grave e può portare a cancrena o ulcere.

Le donne spesso non hanno sintomi o sintomi atipici

Come un leggero dolore o disagio quando si cammina o si riposa. Hanno meno probabilità degli uomini di sviluppare claudicatio intermittens e il doppio delle probabilità di sviluppare ischemia cronica.

Gli ormoni sembrano svolgere un ruoloLe donne tendono ad avere i sintomi tipici (claudicatio intermittens) dopo la menopausa. L’indice caviglia-braccio, che confronta la pressione sanguigna negli arti superiori e inferiori, viene utilizzato per la diagnosi ma è meno accurato nelle donne che non presentano sintomi o che hanno muscoli del polpaccio più piccoli.

Trattamento meno frequente e risposta al trattamento meno positiva nelle donne

Il trattamento per la malattia arteriosa periferica comprende farmaci, esercizio fisico e chirurgia. Ha lo scopo di gestire i sintomi e ridurre il rischio di ulcerazione, amputazione, infarto e ictus. Ma,

Le donne hanno meno probabilità degli uomini di ricevere i farmaci raccomandati e rispondono meno alla terapia fisica;

Le donne hanno tassi chirurgici inferiori e hanno un rischio più elevato di morte dopo l’amputazione o l’intervento chirurgico rispetto agli uomini.

Contributo dei fattori biologici: Questi possono aiutare a spiegare le differenze di genere nella presentazione della malattia, nella progressione e nella risposta al trattamento. Ad esempio, a causa di motivi ormonali, le donne hanno maggiori probabilità di avere coaguli di sangue e piccoli vasi sanguigni, e anche i contraccettivi orali e le complicanze della gravidanza sono fattori associati a livelli più elevati di MAP.

Contributo dei fattori clinici: Questi fattori indicano come i pazienti interagiscono con i servizi sanitari, i loro rapporti con i medici e i processi applicati per diagnosticare e curare la PAD. oro,

Tuttavia, gli operatori sanitari hanno meno probabilità di identificare la PAD nelle donne che negli uomini;

Le donne hanno maggiori probabilità rispetto agli uomini di ricevere una diagnosi errata;

Le donne tendono a minimizzare i loro sintomi;

È meno probabile che le donne parlino di PAD con un medico;

Infine, solo un terzo dei partecipanti agli studi clinici del trattamento sono donne.

fattori sociali Entra in gioco, compreso lo stato socio-economico, il luogo di residenza, il livello di istruzione e le responsabilità familiari.

“La povertà e le maggiori disuguaglianze socioeconomiche tra le donne in tutto il mondo contribuiscono alla crescente sottodiagnosi e al trattamento della malattia arteriosa periferica nelle donne”.

Esortare i pazienti a non ignorare i sintomi

“Fai attenzione al dolore ai polpacci quando cammini o quando riposi. Chiedi al tuo medico di scoprire qual è la malattia”. Le donne tendono ad attribuire le gambe doloranti a una vita frenetica.

Molte domande rimangono senza risposta E servirà più studio: perché le donne non mostrano sintomi? La malattia è molto diversa tra uomini e donne, soprattutto prima della menopausa? Perché le donne rispondono meno al trattamento?

“Le risposte a queste domande sono fondamentali per migliorare i trattamenti, abbiamo anche bisogno di nuovi studi clinici che includano anche le donne”.