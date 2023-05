Maïwenn parla del suo attacco a Edwy Plenel in C à vous (VIDEO)

Su invito di C à vous a Cannes mercoledì 17 maggio, Maïwenn ha risposto alle polemiche sulla presenza di Johnny Depp nel suo film e sul suo attacco a Edwy Plenel.

Questo mercoledì, 17 maggio, Anne Elisabeth Lemoine è stata ricevuta al Tocca a voi L’attrice e regista Maïwenn Le Besco, il suo film Jane du Barry È stato presentato all’inaugurazione Festival di Cannes 2023. La conduttrice di France 5 ha approfittato della presenza del regista per chiederle della presenza di Johnny Depp nel suo film.

Ricordiamo, la presenza dell’attore, accusato di violenza dalla sua ex compagna Amber Heard, sulla Croisette è controversa. Un gruppo di attrici e attori, tra cui Julie Gayette e Laurie Calamy, si sono iscritti a una piattaforma per denunciare la “compiacenza” della Settima Arte nei confronti dei molestatori sessuali. “Queste domande ti sembrano legittime?chiese Anne Elizabeth Lemoine.Quando mi sono avvicinato a Johnny, è stato prima delle sue prove. Adoro l’attore. Quando c’erano le prove, non mi vedevo rinunciare al ruolo perché c’erano queste prove. Se la mia risposta non è per favore, così sia. Almeno sono ossessionato dai film che scrivo. Ho indossato questo film per 17 anni, amo l’attore e non sono intimo con lui. Non abbiamo mai cenato insieme. Non si parla di argomenti molto intimi nella sua vita e basta…L’attrice 47enne ha risposto.

Quindi Anne Elizabeth Lemoine ha affrontato il secondo argomento delicato. Il 22 febbraio Edwy Plenel è stato aggredito dal giornalista e fondatore di Mediapart in un ristorante del 12° arrondissement di Parigi. “Hai confessato di aver aggredito il giornalista. (…) Ha detto che era sconvolto, e sperava di ottenere delle scuse da te (…) Non vuoi ancora spiegare il gesto?” , chiese l’ospite al suo ospite. “Voglio parlare di Jeanne du BarryMoinwen ha risposto. Nel processo, Babeth ha rilanciato: “E ti sei pentito di questo gesto?. “Gli hai chiesto se si è pentito? Chiedi a lui. rispose secca. Il regista conclude:No, preferisco non parlarne. Non rimpiango“.

LT