Mafa Chu, madre di quattro figli, è morta all’età di 27 anni

Questo mercoledì, alla fine della giornata, l’influencer francese Mava Chu è stata trovata morta, ha annunciato la sua cara amica tramite l’account Facebook della 27enne.

Il giovane YouTuber, seguito da decine di migliaia di persone, aveva dichiarato in un video di pochi giorni fa di “non essere in buona forma”. “Ci sono giorni in cui le cose andranno bene e giorni in cui le cose andranno molto male”, ha spiegato.

Sopraffatta dal suo successo, la giovane donna sembrava avere sempre più difficoltà a convivere con le critiche. L’influencer, come i suoi quattro figli, è da anni vittima di una campagna di molestie. Non sopportava più l’odio duraturo che aveva ricevuto e si lamentava della lentezza delle istituzioni giudiziarie. ‘, ha spiegato il famoso influencer Gearstar.

Mafa Chu era conosciuta nell’anno 2015 durante la sua apparizione televisiva nello show We Exchanged Mothers. Poi ha creato una community sui social network.