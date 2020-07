MAC it happen: alle 19.00 appuntamento al CAD di Cava de’ Tirreni

Voglia di idee nuove? Tornano gli scatenati organizzatori del Macass!

Abbiamo imparato ad apprezzarli lo scorso anno durante l’organizzazione del Mac Fest, oggi li ritroviamo più carichi e consapevoli del successo della prima edizione.

Da un progetto in embrione alla stesura di un vero e proprio calendario di eventi che proporranno nei prossimi mesi in un nuovo Manifesto Macass.

Appuntamento, quindi, oggi 24 luglio, alle 19.00 presso il Centro per l’artigianato digitale di Cava de’ Tirreni con i giovani dell’associazione culturale Macass per il MAC it happen. Una nuova ondata di idee e di brio è pronta a travolgervi.