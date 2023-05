“Ma la polizia non può fare niente, sono disgustato e anche loro!”

È di Bruxelles, direttore di una compagnia di successo ed è anche un artista. “Giovedì, dopo il lavoro, non ho avuto il tempo di tornare a casa prima di andare in un ristorante vicino al Bois de la Cambre. Ho commesso l’errore di non portare la mia cartella con il mio computer e i miei appunti a cui tenevo molto . Non l’ho lasciato come prova con i vetri oscurati della macchina.”

È rimasta solo un’ora al ristorante. Quando torna alla sua macchina, scopre che il finestrino sul marciapiede è stato “esploso”. La sua borsa è stata portata via. “Nel mio computer avevo documenti importanti che non avevo salvato. Poi c’è la mia agenda con tutti i miei indirizzi professionali. Non è l’agenda di un ministro ma è sempre la stessa…”