L’uomo mangia gratis in un ristorante per sei anni: il re di Simba viene arrestato

Antonio Miguel Grimal Marcol, uno spagnolo di 47 anni, andava al ristorante di tanto in tanto da sei anni e mangiava il suo pasto, finendo ogni volta per rifiutarsi di saldare il conto al momento del pagamento. Il proprietario del ristorante avrebbe chiamato la polizia e quando sono arrivati ​​immediatamente i carabinieri, l’uomo ha naturalmente accettato di portarlo in stazione senza opporre resistenza.

Fu soprannominato “Re di Simba”, che in spagnolo significa rifiuto di pagare. L’uomo è stato rilasciato perché la natura del suo “crimine” era un reato minore. In Spagna, la giustizia punisce raramente questo tipo di reato, quindi non è stato perseguito … Quindi Antonio si è sentito intoccabile. Nel peggiore dei mondi gli sarebbe stata pagata una piccolissima multa o gli sarebbe stato vietato di frequentare il ristorante che aveva rapinato.

Ma lo scorso luglio, il truffatore al ristorante ha esagerato ed è stato arrestato sei volte nella stessa settimana, secondo i media ElCaso. Così il giudice responsabile della sua sentenza ha deciso di condannarlo a 15 giorni di reclusione perché non ricominciasse… e soprattutto perché capisse la lezione. Da allora, il re Simba non è stato più visto tentare di derubare i ristoratori. Inoltre, divenne famoso nella città di Saragozza.