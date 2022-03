L’Union s’impose dans un match de folie à Courtrai avec un bijou absolu d’Undav !

Les deux équipes nous ont offer un match à rebondissements ce samedi au stade des Eperons d’Or.

Felice Mazzuqui recuperato Deniz Undav dopo la sospensione, titularisait égallement Cameron Puerto. Kaoru Mitoma glissit sul banco.

Cortei allineati Nayel Mehssatouarrivo depuis Anderlecht au mercato d’hiver, et Marlos Moreno.

Debutto in partita in fanfara

La rencontre commençait sur les chapeaux de roues. Après una prima allerta via Messaoudi (4e), Selemani profitait d’une énorme erreur à la relance d‘Ismaël Kandouss. Le Comorien n’avait plus qu’à pousser le ballon dans le but vide (8e). Son 12e ma cette saison, de plus face à son ancien club.

Mais l’Union a de la force de caractère, et le montrait à nouveau. Teuma trouvait Kandouss, qui était tout près de se racheter mais échouait sur la barre (10e). Ce n’était que partie remise. Un angolo joué à la Rémoise trouvait Lazzaroqui décalàit Nielsen. Déboulant à l’entrée du rettangolo, la frappe du Danois ne laissait aucune chance à Ilic (13e).







Même si le niveau tecnica n’était pas toujours au rendez-vous, l’Union et Lapoussin se ménageaient une grosse occasioni. La frappe à ras de sol du latéral était magnifiquement sauvée par Ilic (27e).

Courtrai se heurtait à une défense bruxelloise très rugueuse. Christian Burger (17e) et Siebe Van Der Heyden étaient avertis (43e). Selemani héritait d’un très bon coup franc aux 25 mètres, mais sa frappe redescendait juste à côté du but de Moris (45e).

Undav, les filets s’en souviendront longtemps

Mazzù, qui avait décidé d’aligner Puertas dans un rôle de 9 et demi, le remplaçait par Kacper Kozlowskiprêtè da Brighton.

L’Union était la première équipe à se montrer dangereuse dans ce second acte. Lapoussin, aligné en tant que latéral gauche, provoquait sur son flanc et trouvait Nieuwkoop. La tête de l’ancien du Feyenoord était sauvée sur la ligne par Ilic (54e). L’était à nouveau implicito in un angolo recuperato da Undav. Sa reprise rebondissait inesplicabile au-dessus du but (63e).

Une nouvelle phase arrêtée faisait la différence. Nielsen brossait magnifiquement figlio colpo di stato franco. Kandous surgissait et reprenait puissamment de la tête. L’Union prenait les commandes grâce à son acteur malheureux en première période (67e).







Il n’y en avait plus que pour l’Union. Undav, qui montait en puissance au fur et à mesure du match, avait le bon coup d’oeil et remettait pour Teuma. Le capitaine Unioniste cannonait mais Ilic s’interposait à nouveau (71e).

Mais Courtrai revenait du diable Vauvert grâce à son homme providentiel : Faiz Selemani. Le numéro 10 courtraisien amorçait un magnifique une-deux et se retrouvait devant Moris. Le gardien luxembourgeois ne pouvait rien faire sur cette frappe à ras de terre (76e).







Et, dans les dernières minute, l’exploit, le coup de génie. Un peu en deçà ces dernières semaines et hué par les supporters ce soir, Deniz Undav récupérait un ballon rebondissant de Nieuwkoop. L’Allemand se retournait, etait une frappe terrible envoy qui allait se loger dans la lucarne (87e) !







Les supporters de Courtrai scandaloso “Union champion” à la fin du match. Un bel gesto di sportività.

Avec cette victoire spectaculaire, l’Union prend provisoirement 10 points d’avance sur Bruges. Courtrai, qui a encore montré de belles sceglie ce soir, n’a plus grand-chose à jouer cette saison.