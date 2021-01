Luna Smeraldo, un rifugio a Lacedonia per le donne vittime di violenza.

Dopo l’apertura della casa di accoglienza per donne maltrattate “Luna Diamante” a Cava de’ Tirreni, la Cooperativa “La città della luna” e il Piano di Zona Ambito S2 presentano “Luna Smeraldo”, un nuovo servizio nel territorio avellinese.

La casa di accoglienza “Luna Smeraldo” sarà inaugurata domani alle ore10.30 presso la sala consiliare del comune di Lacedonia, luogo in cui si colloca il servizio ad indirizzo segreto.

«L’attivazione delle risorse individuali, familiari e sociali produce un significativo cambiamento. Per questo la cooperativa sociale “Città della Luca” favorisce percorsi di crescita personale. Così facendo la donna può essere oggetto attivo e consapevole, in grado di uscire da situazione di violenza e abuso. Con la presa in carico multidisciplinare di storie complesse, la permanenza nella casa sostiene l’autonomia delle donne ospitate nella gestione delle attività quotidiane e favorisce il superamento del senso di solitudine attraverso la convivenza e la condivisione degli spazi comuni e il supporto delle operatrici, nel rispetto reciproco delle individualità».

Nel pieno rispetto delle normative anti-contagio da Covid19, sarà possibile seguite l’evento in diretta Facebook accedendo alla pagina La Città della Luna Cooperativa Sociale.

“Luna Smeraldo” offre un alloggio sicuro a donne che subiscono violenza e ai loro bambini. Tra i servizi: ascolto e supporto psicologico, assistenza legale, orientamento al lavoro e all’autonomia abitativa, reperibilità h24 da parte di personale specializzato.



«Se sei in difficoltà contatta questo numero attivo 24 ore su 24: 3204918703. Siamo qui per aiutarti».