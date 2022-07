L’ultimo Samsung Galaxy A33 5G è in vendita a un prezzo da urlo!

C’è ancora tutto il tempo per incassare le vendite per acquistare un nuovo smartphone Samsung a un prezzo d’occasione. Uno degli ultimi modelli del brand, Samsung Galaxy A33 5G, sta approfittando di questo periodo di incredibili promozioni per vederne scendere i prezzi. Ti spieghiamo subito come usufruire dello sconto del 30% sul tuo prossimo acquisto di telefono.

In vendita, Samsung Galaxy A33 5G è più economico a 114 euro tagli ancora andando con Piani regalo È incredibile acquistare uno smartphone Samsung che sia davvero più economico del solito. SCOPRI LE ULTIME Samsung Galaxy A33 5G ad un prezzo competitivo Oggi sul sito di Rakuten. È stato rilasciato lo scorso marzo e sta già vedendo un calo del suo prezzo per il tuo bene. Vengono visualizzati con l’estensione . riduzione immediata del -30%, Pertanto, il suo prezzo aumenta da 379 euro a 264,99 euro. Diventare Davvero più economico E molto più conveniente. È tempo di divertirti con un risparmio di 114,01 euro. La seconda grande sorpresa di Rakuten è che il tuo acquisto ti farà guadagnare soldi. Dopo aver acquistato il tuo telefono Samsung, Ricevi € 39,75 sul tuo gatto. Puoi usarlo nel tuo prossimo acquisto sul sito web del marchio. Cosa succede per renderti felice senza spendere troppo. Il consegna gratuita così come Pagamento a rate A tua disposizione. Scheda tecnica per l’ultimo Samsung Galaxy A33 5G Se Samsung Galaxy A33 5G In vendita a soli 264,99€ in nero. Pesa 186 grammi e ha dimensioni di 159,7 x 74 x 8,1 mm. Per quanto riguarda la resistenza del tuo laptop, questo smartphone Certificato da IP 67. StandardProtezione da polvere e acqua. Lo smartphone Galaxy A33 ha Schermo AMOLED con frequenza di aggiornamento di 90 HzDa 6,40 pollici Diagonale e definizione 2400 x 1080 pixel. Nota che lo schermo è anche ricco di un motore di riconoscimento facciale per autenticarti e un sensore di impronte digitali. READ Solo 499 € Il fantastico robot aspirapolvere Yeedi Mop Station Ecco alcune informazioni che interesseranno i fotografi appassionati: Il Galaxy A33 ha cinque obiettivi, quattro sul retro e uno sul davanti. L’obiettivo principale fornisce una risoluzione di 48 MP e un’apertura relativa di f/1.8. Il secondo obiettivo posteriore ha una risoluzione di 8 megapixel e un’apertura relativa di f/2.2. Per lui, il terzo obiettivo posteriore ha una risoluzione di 5 MP e un’apertura relativa di f/2.2. L’ultimo obiettivo posteriore ha una risoluzione di 2 MP e un’apertura relativa di f/2.4. La fotocamera frontale ha una risoluzione di 16 megapixel.. Per i video, il dispositivo può girare a 1080p. In termini di prestazioni, il telefono include un file Chip Exynos 1280. Quest’ultimo è dotato di un processore octa-core con clock a 2,4 GHz. Ha anche un chip grafico Mali G68 MC4. lato La RAM del dispositivo dipende da 6 GB. Figlio Memoria interna 128 GB. In termini di connettività e rete, il dispositivo offre 4G e 5G così come wifi 5 (ac). Il telefono utilizza Android 12 Batteria da 5000 mAh Con ricarica rapida da 25 W.

“Creatore di problemi. Appassionato di social media. Appassionato di musica. Specialista di cultura pop. Creatore.”