Lukaku “infelice”: Tuchel e.. i tifosi dell’Inter sono rimasti sorpresi dalle sue dichiarazioni

Romelu Lukaku, capocannoniere contro Aston Villa e Brighton, ha riconquistato il suo posto di primo piano al Chelsea. Anche se, Sky Sport Italia ha pubblicato un’intervista “Non sono contento della situazione, ma sono diligente e non devo arrendermi”, ha detto l’attaccante belga.

Una strana tempistica può essere spiegata dal fatto che questa intervista è avvenuta già tre settimane fa. Quando gli è stato chiesto di rispondere a queste osservazioni, in cui Lukaku ha puntato il dito contro il sistema di gioco del blues, Thomas Tuchel, rendendosi conto del suo disagio, ha dichiarato in conferenza stampa: “Non ne abbiamo bisogno al momento, abbiamo bisogno di calma e concentrazione. ” Il tecnico tedesco però non è ingenuo e sa che i media italiani sono riusciti ad aggiungere: “È facile togliere le frasi dal contesto, afferrano i titoli dei giornali e poi ci rendiamo conto che non è un grosso problema. Non è detto che sia quello il giocatore. significava.”

Per Tuchel, Lukaku “non è infelice, anzi. Da qui la mia sorpresa. Ma non sono io a chiedere spiegazioni. Ne discuteremo tra di noi”.



I tifosi dell’Inter gli hanno voltato le spalle

In questa intervista, Lukaku si è anche scusato con i suoi ex sostenitori. “Voglio scusarmi con i tifosi dell’Inter perché penso che le cose sarebbero dovute andare diversamente”, ha detto in privato della sua partenza la scorsa estate. Come Tuchel, i tifosi nerazzurri non hanno tardato a rispondere, pubblicando uno striscione la cui immagine si è diffusa sui social.

Si legge: “Non importa chi scappa sotto la pioggia, conta chi resta durante la tempesta. Ciao Romelu”. Questo placherebbe il desiderio di Lukaku di tornare un giorno al Milan…