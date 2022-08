“Lukaku è più pesante con i Blues”: dopo che i Red Devils si sono trasferiti, il Chelsea fatica a vendere

Colpo geniale. È così che possiamo determinare il lavoro dell’Inter Romelu Lukaku torna in Italia. venduto 115 milioni di euro un anno fa, Ha trovato il Red Devil nerazzurro per un prestito di 8 milioni di euro. Se il belga riesce a recuperare, la dirigenza lombarda deve negoziare un potenziale prezzo di acquisto. Una cosa è certa se questo scenario sarà confermato: pagheranno una cifra molto più bassa e non salirà a tre cifre.

Secondo Athletic, questa vendita “Comando” L’intero mercato londinese. Secondo i media, Il vaso di Pandora di Big Rom è stato aperto. Il Chelsea ha perso molto peso nella vendita di giocatori da quando ha accettato un accordo in cui il club sembra essere l’unico grande perdente. Di conseguenza, altre squadre europee stanno cercando di sfruttare questa situazione. L’obiettivo: riacquistare alcuni articoli ad un prezzo imbattibile. Il che frustra il Chelsea che sperava di ottenere di più sul mercato e poi si ritrova a godere di molti meno soldi per costruire una forza lavoro sana.

Alcuni giocatori devono ancora portare soldi allo Stamford Bridge. Come Timo Werner. Il tedesco, che ha segnato 23 gol e 21 prestazioni in 89 partite, non è del tutto convinto. Secondo Sky, dovrebbe tornare al Lipsia per un assegno da 30 milioni di euro bonus esclusi. Un processo in cui il Chelsea perde ancora dopo aver ingaggiato l’ex attaccante 53 milioni di euro due anni fa. Tanto più che non sarà facile avere un giocatore di questa qualità a un prezzo così basso.

Un altro esempio? Hakim Ziyech. Acquistato per 40 milioni di euro in contemporanea con il n. 9, il marocchino può partire con meno della metà. E che dire della libera uscita di articoli a fine contratto come Rüdiger e Christensen. Tra questi, i difensori rappresentano un deficit stimato di 75 milioni di euro da Transfermarkt.

Altri giocatori sono chiaramente ansiosi come Kepa Arrizabalaga, Kenedy o anche Michy Batshuayi. Se anche il Chelsea non riesce a vendere, l’effetto di Lukaku sembrerà molto reale. Queste vendite si adattano anche alla logica del mercato perché questi diversi giocatori non sono stati in grado di impressionare il promotore della Premier League.

“Todd Buehle vuole ricoprire il ruolo di allenatore di calcio”

© AFP

In direzione degli arrivi, invece, il Chelsea non lesina. La capolista non ha esitato a sfondare il salvadanaio di Raheem Sterling, che non è più il giocatore indiscusso del City (56m), e Koulibaly (38m) che, se rimane uno dei migliori difensori centrali del mondo, sta girando. 31 oggi. La scorsa settimana, Tuchel è stato anche incoronato con il Manchester City al posto di Marc Cucurella. Prezzo dell’operazione: 65 milioni di euro.

Dopo l’acquisto del Brighton da parte dello spagnolo, le critiche sono aumentate notevolmente. Per molti, il prezzo che gli azzurri mettono fuori mercato. “Sembra che Todd Boehle voglia interpretare il ruolo di allenatore di calcio”L’ex leggenda Gary Neville ha iniziato The Overlap su Sky. “Va in giro e si fa prendere dal panico. Non sarebbe stato sottoposto a questa pressione se avesse tenuto i giocatori che c’erano prima”. Per gli ex Red Devils è stato molto difficile capire la guida del leader. “Negli ultimi giorni hanno seguito Frenkie de Jong. Sento che l’americano vuole muoversi perché deve fare qualcosa ed è sotto pressione”.

© AFP

Dopo così intense critiche, il tecnico tedesco ha voluto difendere il suo nuovo proprietario. “panico? no. Meglio descritto come un lavoro molto duro, anche l’apprendimento sul lavoro”Tuchel ha iniziato prima di battere l’Everton nel fine settimana. “È un nuovo proprietario. Una delle cose più difficili da fare è entrare nel mercato. Non ho altro che il massimo rispetto e lode per Todd (Behli) e Baghdad Ighbali. Non so quando dormono. Potrebbero non dormire mai”.

Nonostante queste enormi spese già sostenute, il Chelsea non ha intenzione di fermarsi qui. Il Times ha riferito in precedenza che il club aveva depositato più di 80 milioni di euro per il difensore del Leicester City Wesley Fofana. Quest’estate il club ha speso 185 milioni di euro per… 8 milioni di vendite. Quindi tutto indica che i Blues faranno saltare il loro record di acquisti di 200 pezzi nel 2020. E Romelu Lukaku non è estraneo a questa situazione.