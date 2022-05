L’Ucraina riconosce di soffrire “sempre di più” nel Donbass

Mosca continua ad intensificare la sua potenza di fuoco nel Donbass. Lì, secondo Sergei Godai, il governatore della regione di Lugansk, le unità in ritirata della regione di Kharkiv (nordest), gli attaccanti d’assedio di Mariupol (sudest), le milizie delle repubbliche separatiste di Donetsk e Lugansk. , mobilitò truppe e truppe cecene come rinforzi dalla Siberia e dall’Estremo Oriente russo.

“Tutte le forze russe sono concentrate nelle regioni di Lugansk e Donetsk”, ha detto Gaidai su Telegram. Stessa cosa con l’armamento. “Qui è concentrato tutto”, ha aggiunto il governatore, compresi i famosi complessi antiaerei, S-300 e S-400, l’equivalente dei missili Patriot americani.

Il punto decisivo di questa battaglia per il Donbass, Severodonetsk, nella regione di Lugansk, è sotto il tiro di Mosca “24 ore al giorno”, e il signor Gidali era furioso.

“Stanno usando tattiche di terra bruciata e stanno deliberatamente distruggendo la città” con bombardamenti aerei, lanciarazzi multipli, mortai o carri armati che sparano contro gli edifici, ha aggiunto.

Domenica, l’esercito ucraino ha annunciato su Facebook che almeno sette civili sono stati uccisi e altri otto feriti nei bombardamenti in 45 comuni della regione di Donetsk.

Il destino di Severodonetsk è simile a quello di Mariupol, che oggi presenta uno spettacolo terribile dopo diverse settimane di assedio. Molti quartieri non sono altro che un groviglio di lamiere, detriti e binari di edifici distrutti da razzi e missili.

Centinaia di migliaia di residenti sono fuggiti. Altri sono morti. Un bilancio sconosciuto, ma senza dubbio enorme.

governare

“Cosa spero ancora? Cosa dico quando una casa viene distrutta, quando viene distrutta la vita?”, ha detto Angela Kubica, ex assistente all’infanzia di 52 anni che è stata accolta dall’AFP durante un viaggio stampa organizzato dalla Russia ministero. Difesa.

A Kiev è prevista per lunedì il verdetto del primo processo per crimini di guerra. Un soldato russo di 21 anni è accusato di aver ucciso un civile di 62 anni che stava spingendo la sua bicicletta mentre parlava al telefono.

Durante il processo della scorsa settimana, Vadim Chichimarin ha affermato di essere “profondamente dispiaciuto” e di “aver chiesto perdono” alla vedova della vittima, giustificando la sua azione con gli “ordini” ricevuti in quel momento. Il pubblico ministero ha chiesto l’ergastolo.

Secondo l’ufficio del procuratore ucraino, il paese ha aperto più di 12.000 indagini sui crimini di guerra dal 24 febbraio, l’inizio dell’invasione russa.

Il presidente ucraino continua il suo video tour con i leader mondiali. Volodymyr Zelensky parlerà lunedì al World Economic Forum, che si riunisce nuovamente a Davos dopo due anni di sospensione a causa della pandemia. Dovrebbe sfruttare questa piattaforma per chiedere maggiori aiuti finanziari e militari.

Se questo intervento verrà mostrato sullo schermo, alla stazione svizzera saranno presenti diversi leader ucraini, tra cui il ministro degli Affari esteri Dmytro Kuleba o il sindaco di Kiev Vitali Klitschko.

Questi ucraini non incontreranno i russi che sono esclusi dal World Economic Forum. La “Casa Russa” che di solito si apre in città durante il forum sarà sostituita dalla “Casa dei crimini di guerra russi”, dove verranno organizzati vari eventi di supporto con dignitari ucraini.

Di fronte a un’economia globale in forte espansione, Zelensky potrebbe anche alimentare il desiderio di Kiev di entrare nell’Unione Europea, un argomento che divide i membri dell’UE.

tavolo negoziale

Il presidente polacco Andrzej Duda ha già approvato la candidatura dell’Ucraina domenica durante il suo discorso alla Verkhovna Rada, la prima per un capo di stato dalla guerra.

“Dobbiamo rispettare” i popoli che “versano il sangue” per appartenere all’Europa, ha lanciato, prendendo di mira il presidente francese Emmanuel Macron e la sua proposta di “gruppo politico europeo”, così come il cancelliere tedesco Olaf Schulz che si oppone alla “scorciatoia” dell’Ucraina per L’adesione all’UE.

Il ministro francese delegato per gli affari europei, Clement Pellon, ha di nuovo difeso queste posizioni domenica, sottolineando che l’adesione dell’Ucraina all’UE “durerà probabilmente 15 o 20 anni”.

I russi si dicono pronti a tornare al tavolo dei negoziati e hanno accusato Kiev di aver interrotto i colloqui.

“Da parte nostra, siamo pronti a continuare il dialogo”, ha detto in un’intervista alla televisione bielorussa Vladimir Medinsky, il consigliere del Cremlino incaricato dei negoziati con Kiev. Ha aggiunto che “il congelamento dei colloqui è stata interamente un’iniziativa dell’Ucraina”, considerando che la palla era “nel loro campo”.

Le due parti in guerra hanno avviato discussioni dopo che Mosca non è riuscita a ottenere il controllo di Kiev. Tuttavia, ciò è svanito, nonostante i numerosi incontri in Turchia.