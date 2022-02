“L’Ucraina offre une meilleure résistance que ce que que les Russes avaient imaginé”: nos expert débriefent la deuxième nuit de combat

“L’invasion n’a fait que beginr hier”, explique d’emmblée Nicolas Gosset, esperto de la Russie. Il juge que les cibles actuelles des Russes ne sont pas encore très claires mais estime que les combats vont s’intensifier. “Le gouvernement ukrainien communique sur des cibles à la fois militaires et civiles. Il semble qu’il y ait eu des dommages collatéraux. les jours qui viennent une intensification de la présence des troupes russes car ces derniers se rapprochent considérablement de la capitale”, indique Nicolas Gosset.

Per Sébastien Gobert, en intensifiant de la sorte les présences militaires en Ucraina, più scenari della parte della Russia sono immaginabili. “Soit il cherche à Annexer complètement l’Ukraine, ce qui paraît toutefois irréalisable. Mais, d’un autre côté, cette invasion paraissait, elle aussi, irréalisable il ya quelques jours encore. mettre un gouvernement marionnette à la solde du Kremlin à la place. Ukraine en détruisant des infrastructures militaires et ainsi obtenir une sorte de finlandisation.”

Alors que le President Zelensky an indiqué ce vendrdi matin qu’il ne se sentait pas aidé par les autres nation, nos expert estiment que l’armée ukrainienne peut offrirà una bella resistenza face à son voisin russe. “Ils ont déjà plusieurs succès dans le nord et dans l’est et ils ont réussi à reprendre l’aérodrome durant la nuit. On ne sait pas combien de temps l’armée va tenir car le rapport érodrome durant la nuit. heure actuelle le presidente Zelensky lutte pour preserver la survie de son Etat”, espone Sébastien Gobert.

Un avis rejoint par le chercheur de l’IRSD qui pense que les force ukrainiennes ont été sous-estimées par les Russes.”Il ya une résistance armée, pas seulement au niveau des brigades territorials volontaires du terrimente visible. , l’armée ukrainienne offre une belle résistance. Une plus grande que ce qui était imaginé initialement dans les plans russes”, stima Nicolas Gosset.

Lo scénario n’est pas le même que lors de la guerre de Géorgie en août 2008, confesse l’expert. “Là nous avions eu affaire à une guerre éclair d’un mois avec la Russie qui, passant par les voies Maritimes et par le tunnel du nord du Caucase, avait réussi à surprendre. Ici la Russie tombe face d à un pays” autre nature que ne l’est la Géorgie. L’Ucraina étant bien plus grande et bien plus peuplée.”

L’effet de surprise des Russes n’est égallement pas si grand, selon Nicolas Gosset qui estime que la guerre de Géorgie a servi d’exemple à l’Ucraina.”Même si nous n’imaginions pas le scénario de l’invasion tel que nous ne le connaissons aujourd’hui comme le plus vraisemblable, il ya eu une préparation de la part des Ukrainiens qui ont, avec les services secrets américains et plusieurs pays européens, imaginé plusieurs à la péné vare sé narrator for scé narration forme. ‘ est allors mise en place.’