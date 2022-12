LSD per trattare l’ansia

L’LSD fu scoperto e poi sintetizzato negli anni ’40 dal chimico Albert Hofmann di Basilea. Negli ultimi dieci anni, c’è stato un rinnovato interesse per la terapia contestuale, per i suoi effetti benefici su molti disturbi mentali, tra cui l’ansia.

Un farmaco ha effetti molto diversi

Una volta somministrato, l’LSD raggiunge il cervello e si lega ai recettori normalmente riservati alla serotonina, un neurotrasmettitore. Gregor Hasler, ricercatore e professore all’Università di Friburgo, spiega: “È un meccanismo molto specifico ma produce effetti molto diversi. Questo porta a un profondo cambiamento nel flusso di informazioni in tutto il cervello. Aree con cui normalmente non dialogano l’un l’altro entrano in un dialogo. Questa maggiore connettività tra diverse regioni del cervello promuove la plasticità cerebrale: la capacità dei neuroni di stabilire nuove connessioni e riorganizzarsi, ad esempio durante l’apprendimento. Un effetto che dura per settimane dopo l’assunzione di LSD, durante le quali la psicoterapia associata viene ‘stimolata’.

Oltre agli effetti sul cervello, l’LSD produce molti effetti soggettivi, della durata di circa 6-12 ore. Dissoluzione dell’io o consapevolezza di sé, sensazione di essere tutt’uno con l’universo, agitazione emotiva, perdita del senso del tempo e sensazione che i pensieri corrano più veloci, ecc. Louise Penzenstadler, MD, assistente medico presso il Dipartimento di Psichiatria degli Ospedali Universitari di Ginevra (HUG), spiega: “L’LSD altera anche temporaneamente la percezione visiva e uditiva. L’LSD è generalmente un buon trattamento, con pochi o nessun effetto collaterale (a volte ansia transitoria, nausea o mal di testa) e la maggior parte delle persone trattate è soddisfatta. Maggiori rischi di dipendenza.

LSD per l’ansia

Studi su persone in fase terminale di varie malattie che soffrono di ansia legata alla fine della vita hanno dimostrato che l’LSD ha un effetto ansiolitico. “Questo vale anche per le persone depresse che hanno sintomi di ansia e disturbo da stress post-traumatico”, spiega Louise Benzenstadler. Al momento, non si sa esattamente come l’LSD agisca contro l’ansia, e ciò potrebbe essere dovuto in particolare al suo effetto sull’amigdala, una regione del cervello coinvolta nella gestione della paura e dell’ansia. Per il medico, “La terapia facilita l’accesso ai sentimenti. Pertanto, consente alle persone di affrontare situazioni ansiose che potrebbero aver vissuto in passato e riscoprire sensazioni fisiche che ricordano quello stato ansioso. Questo li aiuterà a superare alcuni dei quei ricordi che provocano ansia.” L’LSD può anche creare un forte senso di autostima, che attiva alcune risorse che le persone non avevano prima.

Durante le sedute di psicoterapia successive alla somministrazione del trattamento (Lettura incorniciata), le persone possono prendere le distanze e cambiare il loro punto di vista sulla loro malattia o problema. Gli studi dimostrano anche che lo stato allucinogeno o mistico fornito dall’LSD gioca un ruolo importante: “Più ce n’è, maggiori sono i benefici del trattamento”, spiega Gregor Hassler.Non è noto, tuttavia, se gli effetti benefici dell’LSD per l’ansia è un trattamento. Puramente psicologico, biologico (correlato alla neuroplasticità) o entrambi. Anche l’effetto placebo è importante e difficile da controllare. È qualcosa che deve essere studiato”.

Chi può ricevere il trattamento con LSD?

Louise Penzenstadler spiega che “sono destinati a persone che hanno già provato diversi trattamenti senza successo. Devono anche avere un follow-up psichiatrico. Prima di questo, viene effettuata una valutazione per escludere controindicazioni, come malattie cardiovascolari instabili, psicotiche o disturbo bipolare, rischi genetici e assunzione di determinati farmaci. Il numero di persone che possono essere curate con l’LSD è attualmente limitato dal fatto che le équipe mediche devono ottenere l’autorizzazione per ogni paziente dall’Ufficio federale della sanità pubblica. Per Gregor Hassler, “dobbiamo consentire l’accesso alle cure per le persone con una condizione meno grave e che estendiamo il riferimento ad altri disturbi. Attualmente, l’LSD viene utilizzato come ultima risorsa, mentre possiamo iniziare il trattamento con questa sostanza al posto degli antidepressivi. I due specialisti concordano sul fatto che sono ancora necessari molti altri studi con un numero maggiore di soggetti, in particolare per valutare le indicazioni e le dosi più appropriate.

_______

Pubblicato su Le Matin Dimanche il 4/12/2022