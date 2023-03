L’outlook del Belgio passa da “stabile” a “negativo” secondo un’agenzia: ecco cosa indica

L’agenzia rileva inoltre:Capacità limitataDal Belgio per far fronte a queste pressioni, rilevando la “fragilità” della coalizione di governo a sette partiti, Vivaldi, e la sfida di raggiungere un consenso.

“A nostro avviso, è improbabile che il governo adotti misure di consolidamento fiscale in grado di ridurre il deficit quando si terranno le elezioni legislative nel 2024. A causa del panorama politico frammentato e dei lunghissimi negoziati in passato per formare una coalizione, prevediamo il rischio di un significativo ritardo nel consolidamento fiscale.Fitch ha sostenuto. Interpellato da Lecco, la pensa così il sottosegretario di Stato al Bilancio, Alexia Bertrand Questo avvertimento era prevedibile.“Questo non è un taglio, è un avvertimento a causa del nostro enorme deficit e della necessità di riforme”, ha sottolineato.