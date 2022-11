Lottano per “idratare” i cadaveri, come alternativa ecologica alla cremazione e alla cremazione, ma sono comunque vietati.

Nel 2018, 12.000 persone hanno firmato una petizione chiedendo alla regione vallona di legalizzare la pratica. Un movimento sostenuto da diversi comuni come Louvain-la-Neuve, Walhain e Liegi. Tieni presente che l’idratazione è illegale in qualsiasi paese del mondo. Negli Stati Uniti esiste un metodo simile, ma è più avanzato e più veloce.

Allo stesso tempo, i cimiteri stanno diventando più ecologici incorporando, ad esempio, vasi biodegradabili. “Ma questo non risolve il problema della cenere, che sembra sabbia e non ha proprietà interessanti”, lamenta Ezio Gandin. “Da quando è stata depositata la petizione del 2018, siamo in una zona d’ombra”ha continuato.

Secondo lui, l’area era inizialmente favorevole a questo metodo. Ma quello slancio è svanito dopo Pubblicato nel 2020 Studio di UCLouvain, Commissionato dalla Vallonia. Questo conclude che l’idratazione non è a questo punto. Le due principali critiche? I corpi degli animali non hanno raggiunto uno stadio di decomposizione sufficientemente elevato e gli scienziati hanno registrato alte concentrazioni di azoto.

I risultati sono contestati dalla Fondazione Metamorphosis. Il suo fondatore, Francis Puccini, è intervenuto sull’argomento lunedì a La Première: “Gli autori non sono stati nemmeno in grado di creare un semplice compost. Non hanno tenuto conto dell’umidità nel mucchio. Quindi non c’è da stupirsi che non ha funzionato così bene. L’hanno fatto. Si sono detti che hanno perso il compostaggio processo e non potrei chiamarlo humusation.”“.

Questo sentimento ha spinto l’establishment a continuare a condurre esperimenti da solo, nonostante le discussioni in stallo con il governo vallone. Lo scorso maggio, una petizione firmata da 26.000 persone ha riportato l’argomento sul tavolo del parlamento vallone.

Ha autorizzato l’istituto ad eseguire i test da parte sua, solo su animali morti e in condizioni adeguate. “Siamo ora in contatto con un centro di formazione agricola per ripetere per dodici mesi i test sui suini”, identifica Ezio Gandin, che spera di iniziare i test entro la fine dell’anno.